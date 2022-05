Cartas al Director / 18 de mayo de 2022

La salud mental, la gran secuela de la pandemia

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy hemos tenido todos/as que adaptarnos a una situación insólita que ha puesto nuestra salud mental al límite. Una salud mental que por culpa de la pandemia se ha visto agraviada.

Lo que está claro es que las personas se han preocupado bastante más por su salud después de la pandemia, pero más por la física, no sé si aún hay mucha conciencia de lo importante que es la salud mental y emocional y todo lo que esto conlleva después de una pandemia.

La pandemia nos ha obligado a ser conscientes de aspectos como la valoración de la salud mental y la compañía y la cercanía de nuestros seres queridos. La salud mental es muy importante y pienso que falta información de campañas y visibilizar que ir al psicólogo es algo normal como lo es ir al médico cuando no estás bien. Hay que hacer ver a la gente que ir al psicólogo, no es estar loco.

Por eso, es importante trabajar en una mayor concienciación social sobre los beneficios que nos puede aportar cuidar nuestra salud mental y emocional.

Ángel Quesada

El túnel Guayasamín

Obra que presta incondicionalmente un servicio saturado de tráfico desde su inauguración, y los ciudadanos desmemoriados hemos olvidado como la política y sus pugnas han afectado a este eje vial tan importante empezando por que eran 2 túneles los que se tenía que entregar a los quiteños y no uno. Se estima que por lo bajo se reciben ingresos por USD 15 millones anuales solo por concepto de los 0.40ctv de peaje a razón de cinco mil autos por hora (pico) por lo que nos preguntamos por que no están esos dineros utilizados en mejoras, señalización y obras complementarias que ayuden a un mejor flujo del enorme trafico que aumenta año tras año. Los ediles correístas en la administración Rodas impidieron que este rehabilite el by pass lateral junto al túnel que habría desahogado enormemente el caos q hoy vivimos. Ya es hora que se vea gestión en esta importantísima obra vial de los capitalinos ah! y los sábados los agentes brillan por su ausencia.

Andres Izurieta Valery

Venta Banco del Pacífico

El presidente de la república ha manifestado que en los próximos días se venderá el Banco del Pacífico, con el objeto de financiar el déficit del Presupuesto General del Estado del año 2022. Si esto sucede, el Estado dejará de recibir utilidades de aproximadamente 80 millones de dólares al año; y el gobierno habrá realizado un pésimo negocio. En cambio, quien compre el banco hará realizado un buen negocio, y siempre quedará la duda si la venta se lo hizo de forma transparente. En vista de que el Estado le debe al IESS más de 8 mil millones de dólares, una inteligente acción del gobierno sería entregarle el Banco del Pacifico al IESS como pago de una parte de la deuda, de esta manera el IESS podría tener ingresos reales anuales para aliviar en algo el déficit del fondo de pensiones y del fondo de salud. Con una acción de esta naturaleza, el gobierno del Presidente de la república podría mejorar en algo su credibilidad.

Francisco Silva García