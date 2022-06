Cartas al Director / 18 de junio de 2022

El TLC

Bien hace el Ministro Julio J. Prado es declarar. “Si no hay condiciones óptimas, podemos frenar la negociación” (El Comercio-junio-6-2022) al referirse al TLC que se negocia con México y que tiene 2 obstáculos pues ese país pone reparos al ingreso de bananos y camarones del Ecuador. Esa declaración positiva debería estar acompañada de un espíritu crítico para destrabar la negociación y permitir el libre comercio a ese importante mercado.

La sagacidad de los negociadores mexicanos hay que contrarrestarla con posturas políticas duras pero flexibles, al mismo tiempo No cerrar abruptamente las negociaciones como dispuso infortunadamente el ex presidente Alfredo palacio cuando se negociaba el frustrado TLC con EE UU hace más de 15 años. Requerimos definir como país una postura de apoyo a nuestros exportadores, no condicionada a las conveniencias mexicanas. En eso consiste la buena negociación, más allá de discursos y declaraciones pomposas. La balanza comercial del Ecuador (sin petróleo y derivados) mueve anualmente (cifras del 2021), alrededor de USD 40 000 mil millones, que se distribuyen en mitades.

Es decir 20 millones de dólares demuestran que la capacidad de compra del país es alta y debe ser utilizada adecuadamente como factor de negociación para lograr la colocación de nuestros productos “estrella” en condiciones que favorezcan al país. La calidad del banano y del camarón ecuatoriano son indiscutibles. Es momento de romper nudos y actuar con mucho pragmatismo para coadyuvar a la reactivación económica logrando crear las condiciones para un sostenido y diversificado aumento de nuestras exportaciones. Potenciar la capacidad adquisitiva del Ecuador es un elemento para vincularla a Acuerdos comerciales que nos permitan aumentar exportaciones. Banano y el camarón, podrían ingresar a ese mercado relacionando esas exportaciones al acceso de vehículos de México.

Si México pone reparos, Ecuador debería pagarle con la misma moneda haciendo valer su capacidad de compra. Entonces recuperaríamos poder de negociación buscando consensos de mutua conveniencia, sin inobservar las normas de la OMC.

Xavier Neira

Permisos de construcción

En mayo del 2021 inicié el trámite en la Entidad colaboradora del Municipio de Quito (Desintecsa S.A.) para obtener la aprobación de planos arquitectónicos, estructurales y el permiso de construcción de una vivienda unifamiliar. Tardaron tres meses en emitir las observaciones de carácter técnico. Dentro del proceso, el Municipio mediante oficio me comunica que existen observaciones y específicamente a la ordenanza 126. Fui personalmente y manifestaron que debo ingresar el trámite. Realizo el reingreso del mismo, en donde surgen más inconvenientes. Superado esto, emiten otras observaciones y una infinidad de obstáculos que dilataban más el obtener este permiso. Ante la desesperación, me contactan los tramitadores y me manifiestan que lo pueden hacer en un lapso de 7 días con el pago de una cantidad de dinero. Obviamente no accedí hacerlo y seguí esperando y anhelando que el Municipio dé una solución inmediata, situación que se dio luego de un año y seis meses, ocasionando una pérdida considerable de dinero por efectos del alza de materiales de construcción. Mi deseo que el Municipio de Quito mejore este tipo de trámites y evitar tramitadores y desfases económicos en la construcción.

Jaime Enríquez