Cartas al Director / 18 de julio de 2022

A mi lindo Ecuador

Álvaro Cobo J.

Durante las protestas pasadas, las redes sociales vivieron una sobredosis de mensajes negativos. La mayoría de “estas primicias” se las posteaba sin verificar y eso aumentó la incertidumbre y el miedo que se vivían en un país que se debatía entre la anarquía y la democracia. Sí, la imagen del Ecuador fue dañada, de eso no hay duda. Pero ahora, luego de varios días de la protesta, esas mismas redes sociales ya no se inundan con mensajes sobre el país. Es que no hay, por ejemplo, ningún mensaje de los ecuatorianos, que viven aquí, que proponían irse de su “amado país” ante tanto caos. ¿Qué les pasó? ¿Ya se fueron? Tampoco se encuentra ningún tipo de comunicación de los migrantes ecuatorianos que, viendo a los toros desde lejos, agradecían en las redes sociales, en los días más conflictivos del paro, haberse ido de “su lindo país”. ¿Qué les pasó? ¿Siguen resentidos con el Ecuador? Las cosas como son: ni somos lo peor del mundo ni somos lo mejor del mundo. Somos un país rico, amable y diverso que ha sido gobernado por canallas que nos han robado la ilusión pero, como dijo un amigo floricultor luego del paro: “Tenemos un hermoso país y nuestra gente es maravillosa y brilla cuando se les da oportunidad”. Así es.

Crisis de la credibilidad

Hernán Patricio Orcés Salvador

Vivimos momentos de mucha incertidumbre y una alteración profunda de los valores morales; la gente ya no tiene credibilidad, peor aún en el ámbito de nuestra política; se pregonan y se ofrecen cosas por doquier, pero no se cumplen; todo el mundo se contenta con prometer, pero no va más allá de esa palabrería y a la hora de la verdad todo queda en falsas promesas.

El mundo en general está convulsionado, nadie cree en las palabras de sus gobernantes, pues todos los proyectos que se piensa están bien planificados y son realizables, se diluyen a la hora de su implementación, pues las obras no se concluyen adecuadamente, existen sobreprecios y la credibilidad está en entredicho. ¿Quién dice realmente la verdad en sus aseveraciones?, ¿podemos confiar en lo que escuchamos? Se tergiversan las cosas y se produce una confusión absoluta; ¿de qué estamos hablando entonces nos preguntamos? ¿A quién debemos creer? si en las propias familias se manipulan las cosas y se esconden las verdades. La credibilidad está en entredicho. Cómo podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos y nietos si pregonamos una cosa y hacemos otra y luego en el accionar político y en nuestra vida en general estamos acostumbrados a regocijarnos haciendo quedar mal a nuestros adversarios políticos o a quienes queremos minimizar sus reales capacidades y logros. ¿Qué credibilidad podemos tener?

Cambiemos nuestras actitudes y comportamientos y seamos hombres y personas de bien, que la gente confíe en nosotros, que seamos creíbles en nuestras acciones y comportamientos; demos un buen ejemplo a las generaciones venideras.

Ralph Waldo Emerson decía: “El que jura hasta que nadie confía ya en él, y miente hasta que nadie le cree, y pide prestado hasta que ya nadie le da, que se vaya a donde nadie le conozca”.