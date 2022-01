Cartas al director / 18 de enero de 2022

Licitaciones

Rindo mi efusivo homenaje al prestigioso Diario El Comercio de Quito, especialmente por las dos últimas razones trascendentes llevadas a cabo al finalizar el año pasado y comenzar el 2022.

Su revista Familia, se vistió de gala con la expresión de un vistoso árbol de navidad, en donde se sintetiza, la nobleza y el sentimiento de sus lectores, la bondad y la fe de su gente y finalmente, el nuevo formado de El Comercio, ya era hora. Soy un lector de este prestigioso periódico, desde mi edad de 10 años, hoy radicado en Guayaquil desde muchos años, lo leo muy por la mañana.

Luis Antonio Pastrano

No al aborto

Debe protegerse psicológica y económicamente a la mujer vulnerada; que estudie; que trabaje, como ofreciera el presidente, y darles esperanza de vida a los niños por nacer al ser dados en adopción si su madre lo decidiera. Debe exigirse oportuna denuncia por violación y exámenes médicos, e iniciar investigaciones y juzgar al responsable, y desalentar el potencial abuso de la norma. El país no es ingenuo para promover discurso eugenésico de M. Sanger (1918) de ‘aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia’ en su insólita propuesta de ‘raza más limpia’, como lo denuncia A. Laje (2021), o la falacia de que ‘una sociedad será más rica cuando menos personas tenga’. Hay quienes aún creen que el atroz aborto debe ser “elemento de sistema integral de atención a la salud materno infantil”, pero Ecuador, inmensamente cristiano, es libre y soberano para plasmar en la norma lo que representa el sentir del pueblo, protector de la mujer y los niños por nacer.

Diego Valdivieso

El manejo y gestión sanitaria por parte del COE Nacional

Es impresionante la cantidad de casos que ha tenido el Ecuador a tan solo 15 días de empezar el año, uso la palabra impresionante refiriéndome al número de casos, ya que era predecible que el covid-19 se veía venir, cada vez atacando con más fuerza e infectando aún más. Ahora, algo que no me queda muy claro es ¿por qué esperar a que el número de casos aumente para tomar las medidas necesarias?, ¿por qué creer que todo está bajo control y suponer que el día de mañana se reducirán los contagios?, ¿por qué aguardar a que la ciudadanía entre en agonía para tomar una medida?. Mientras el covid-19 aumenta, el COE Nacional se tarda en poner reglas exigentes a los ciudadanos, cabe recalcar que algunos de estos las necesitan para actuar con responsabilidad en esta emergencia sanitaria. No queda más que decir, que esto está tanto en las autoridades como en nosotros los ciudadanos, protegernos y proteger a los demás, porque el cambio también está en nosotros.

Mishell Zavaleta

Las alertas de Tsunami

La erupción del volcán submarino Tonga ha causado revuelo en las costas del Océano Pacífico, ya que se encuentran en alerta de Tsunamis, Ecuador no se queda atrás de ello, nuestro país se encuentra en alerta de Tsunami, se ha ordenado suspender las actividades marítimas, se hace un llamado a las personas para que tengan precaución, debemos ser obedientes y responsables en esta emergencia para poder salvarnos de cualquier desgracia.

Kimberly Guerra Proaño