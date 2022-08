Cartas al Director / 18 de agosto del 2022

“VACIOS SUPERABLES DE LA LEY DE USO DE LAFUERZA”

Iván Escobar Cisneros

EL COMERCIO en su edición del 13 de Agosto incluye una entrevista al Director de Personal de la Policía Nacional de la que se desprende algunos temas que creo necesario que se amplíen: En la Ley se establece que una “amenaza social”, debe forzosamente materializarse en “un ilícito”, cuando lo lógico es obligar a la Policía a que intervenga antes de que se lo cometa, pues su actuación debería ser preventiva, para evitarlo y no posterior a su consumación. El propósito especial de la Ley debe ser “precautelar la seguridad” no solamente de la ciudadanía, sino también de la Policía, lo cual no habría merecido la atención suficiente. La “protesta social” cuando está mezclada con la violencia, no puede ser tratada en el mismo terreno, pues solo la primera está garantizada por nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que la segunda debe controlarse por ser un acto que atenta contra la paz ciudadana. Habría un error al establecer responsabilidades contra los jefes, por actos reñidos con la ley y cometidos por sus subalternos, excepto en el caso de que el “delito” fuere expresamente ordenado, en cuyo caso la responsabilidad es de quien lo cometió y de quien lo ordenó. En la actuación de la Policía y los errores que pudiere cometer, creo que primero debería investigarse los hechos y permitirle que el uniformado siga en servicio, por “presunción de inocencia”, asignándole un abogado defensor, pagado por la Institución y seleccionado por él.

Opinión

C. Aquiles Vicuña P.

Es pedir Peras al olmo a la negligente Asamblea, por favor, laboren haciendo un magno esfuerzo; busquen el bienestar para este sacrificado pueblo. Superen el odio satánico que por canonjías les separan. Por Dios son apáticos, les prevengo enfáticamente el cansancio entraña eminente peligro. Necesitamos urgente el progreso de esta paupérrima Patria o esperen nefastas consecuencias. Les dimos el honor de representarnos como legisladores no solamente para que gocen de prebendas y emolumentos suculentos mientras las mayorías se debaten en la miseria con un dólar al día para todas sus necesidades. Entiendan legisladores, esta es la encomienda que depositamos en sus manos. Estamos obligados todos los moradores pedirles cesen con esa negligencia. No es posible, todos los proyectos de Ley. remitidos por el Ejecutivo sean negados, motivo, la odiosidad. Son proyectos bien concebidos que nos benefician, por ejemplo la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. Legisladores indolentes, es inaudito el rechazo a ese proyecto de Ley, nos ampara totalmente del sicariato , del narcotráfico y más males que nos agobian. Los legisladores no se inmutan y puede llegar la hora que sufran estas consecuencias; pero el odio es mas poderoso. ¿Qué esperan estos ciudadanos? Que nos levantemos. El pueblo es un león dormido, estamos aletargados. ¡Es hora de rebelarnos! Estamos fatigados, se agotó la paciencia. Estoy agobiado y mi anhelo es revolucionar. Desafortunadamente estoy recorriendo mis 90 años. Debo cantar un verso maravilloso “Juventud divino tesoro te vas para no volver”. Ha pasado inexorablemente ese tiempo. Mi deseo estar junto al pueblo, junto a la juventud para comandar y decirles inoperantes legisladores váyanse, audazmente dirán parte de ese cantico tan conocido “Hasta cuando padre Almeida hasta la vuelta señor”, así nos responderán audazmente.