Cartas al Director / 17 de septiembre de 2022

Candidatos como en feria

Sin lugar a dudas, pienso que solo en este pequeño país de Ripley se dan estos absurdos. Centenares de “patriotas” se postulan para asumir las diversas candidaturas seccionales sin tener el menor conocimiento de las responsabilidades que estas conllevan. Las ambiciones políticas y económicas proliferan por doquier y, hasta podríamos asegurar que, su desmedido afán no es servir a la patria sino llenar sus ávidos bolsillos y enriquecerse ilícitamente, siguiendo el ejemplo se sus antecesores. Es de conocimiento público que el Ministerio de Finanzas ha asignado más de 97 millones al Consejo Nacional Electoral para los gastos de campaña. Esto resulta inaudito si consideramos que estos dineros bien podrían servir para cubrir otros gastos prioritarios y emergentes, como el pago de la deuda que mantiene con Solca y otras necesidades imperiosas e inaplazables. Es obligación de los mandantes de turno y del Consejo Nacional Electoral depurar los padrones, para impedir que esta avalancha de ambiciosos postulantes prolifere aún más, modificando las leyes e imponiendo requisitos, evitando así que “cualquier hijo de vecino” se candidatice. El principal requisito previo sería la preparación académica (mínimo cuarto nivel) de estos postulantes, a la par que una minuciosa y exhaustiva investigación de sus antecedentes penales, políticos y personales para evaluar y comprobar su idoneidad para ocupar tan importantes cargos. Pienso, sin temor a equivocarme que, de entrar en vigencia estos requisitos se reduciría, como por “arte de magia”, el número de aspirantes a estas candidaturas, puesto que serían muy pocos los afortunados que podrían cumplir, a rajatabla, con estas exigencias.

Fabiola Carrera A.

La pena de muerte

En el Ecuador ya hay pena de muerte, no está decretada en las Leyes, esta decretada por los delincuentes, los ecuatorianos ya no estamos seguros en ninguna parte, podemos morir en manos de un sicario, que se confundió, o por una bala pérdida. A los delincuentes no les falta nada, tienen derechos humanos y civiles, pueden votar, ellos saben que la policía está neutralizada, por la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, y además con el mal precedente, de la condena al oficial Olmedo, que recibió una condena de 13 años de cárcel, y ahora tiene que indemnizar con diez mil dólares, a dos delincuentes, que en legítima defensa los ajustició, y que nunca va a poder pagar.

Los delincuentes saben que los ecuatorianos, estamos desarmados e impedidos por Ley de tener un arma, para defender la vida y nuestra propiedad, tal parece que en el Ecuador las Leyes no fueron hechas por Juristas, sino por delincuentes. En el Ecuador, parece que los delincuentes tienen el control del país, han adquirido el derecho a cobrar impuestos (vacunas). Cuando en un país las leyes son injustas, o no se las pueden cumplir, la obligación de un gobierno, es proteger a los ciudadanos, e imponer el orden, y combatir la delincuencia, con las mismas armas del terror y el miedo, tal como lo hacen en El Salvador y Guatemala, de otra manera, nada va a cambiar, y solo se le pondrá la alfombra roja, al próximo gobierno del socialismo siglo XXI.

Juan Orus Guerra