Cartas al Director / 17 de octubre del 2022

El valor de la generosidad

Hernán Patricio Orcés Salvador

Qué difícil resulta que en nuestro recorrido por la vida seamos generosos, amables y cariñosos con nuestros semejantes; muchas veces solo esperamos recibir y no dar y eso nos hace pensar que en el momento actual la humanidad se ha convertido en un núcleo de egoísmo, de apatía hacia el necesitado. Estamos viviendo momentos en los que cada núcleo familiar se ha aglutinado en un círculo donde solo interesa el bienestar del mismo y se han cerrado las puertas para compartir con otras personas, no solo lo material, sino especialmente las muestras de solidaridad y de apoyo en los momentos difíciles. Creemos que no merecen nuestra atención los millares de necesitados que deambulan por todo lado requiriendo nuestra ayuda, porque pensamos que no nos corresponde hacerlo, pues decimos es el Estado el que debe atender sus necesidades. Que grave error, cuando debemos nosotros intervenir activamente y dar una mano a esas personas. Debemos invitarnos a reflexionar sobre qué responsabilidad personal debemos tener en la marcha de nuestra sociedad y sobre la actitud generosa que precisamos manifestarla, para que podamos pensar en la necesidad de que debemos mejorar nuestro entorno, con una participación más activa y coherente con quienes necesiten de nuestra ayuda, nuestro consejo, en una búsqueda de mejores condiciones de vida para todos. Aristóteles decía: “De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada”.

¡La tragedia de una tragedia!

Luis Vicente Medina de la Bastida

Pues bien, un conocido refrán nos dice: “Dios le da barbas a quien no tiene quijada”. La ineficiencia, el no valorar la importancia, asesoramiento de ineptos, y consentir la corrupción han ocasionado una profunda crisis institucional en el país. Aquí no se trata de respaldar o defender a nadie, ni de adular o desbarrar a cualquiera. Las FFAA. y la Policía han sido las únicas instituciones emblemáticas con vocación de servicio de un país; que ni lo judicial y menos lo legislativo son comparables, porque son aves de paso. Sin embargo, se ha fisurado su integridad como tal, también les rebota el rechazo de la población por sus actuaciones, de acción u omisión. Tal vez en este momento no sean el mejor caballo de batalla, por culpa de malos elementos desconectados de sus obligaciones, quienes merecen todo el peso de la ley; pero nunca se dará el menoscabo de la institución; sino el apuntalamiento de sus necesidades y enmienda. Llama la atención que el Gobierno y otros irreflexivos, que, en lugar de tomar decisiones emparejadas a la razón, actúan con pasión, sin juicio y se arrogan atribuciones excesivas, políticamente. Primero está el país y su seguridad. ¡Santo Dios!, ¿en qué “galaxia” vivimos? ¡Así sea!