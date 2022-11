Cartas al Director / 17 de noviembre de 2022

EXTRAVIADO

Andrea Catalina Iñiguez Chuisaca

Con mucha frecuencia miro al caminar carteles de animalitos de compañía con la nota Extraviado y se ofrece recompensa en algunos casos, que toma medicamentos, que está enfermo, que toda una familia está triste por su ausencia, etc. Aparte del dolor que siento por imaginar la angustia que sentirá el animalito al verse solo en medio de una selva de cemento o de un bosque interminable, pienso de inmediato en un humano que, mientras supuestamente paseaba con su perro, en realidad solamente estaba pendiente de su celular y no llevaba con correa o simplemente iba con alguien más y su última preocupación fue su perro. Suplico la atención, sobre todo a quienes tienen perros, pues con los gatos es otra historia, ya sabemos que es mejor tenerlos dentro a buen recaudo. Cuando salga con su perro por favor mírelo, pasee con él, olvide el celular, no lo pierda de vista y más si no lo lleva con collar, recuerde que es un miembro más de su familia, son como niños juguetones y asustadizos, no corra el riesgo de ser el siguiente que coloque el letrero de Extraviado.

AUCAS, MARAÑÓN … CAMPEÓN

Efraín Flores Batallas

El Auquitas el día domingo 14 de noviembre del 2022 (fecha histórica para ese equipo) logra coronarse campeón del Ecuador en fútbol profesional, luego de esperar 77 largos años. Pero no importa, el sueño se cumplió, y hasta se dieron el lujo de arrancarme un par de lágrimas por el logro alcanzado. Un fenómeno extraordinario se pudo evidenciar, ya que pudimos apreciar a fanáticos de edad avanzada (más de 70 años), apoyar a su equipo y gozar de un triunfo sin precedentes; padres, hijos y nietos, tres generaciones presentes en “La Caldera”. De aquí en más, la cosa es seria, pero hay que coger el toro por los cuernos y prepararse como Dios manda. El Papá con este triunfo, nos trae a la mente al viejo estadio del Arbolito, que fue inaugurado en 1932 y demolido en 1966, por alguna malhadada decisión del Consejo Municipal de aquel entonces. La hinchada del Aucas, se ubicaba junto a un árbol centenario que se erguía en medio de las gradas y que fue arrasado sin piedad como parte de la demolición. Pero eso ya es historia, el Aucas es el nuevo monarca del futbol ecuatoriano. ¡Salud campeones!

“CARTA AL MIN. DE FINANZAS”

Iván Escobar Cisneros

El Gobierno se encuentra empeñado en disminuir el déficit fiscal, con la contracción de la inversión, pese a que lo recomendable es hacerlo rebajando los gastos corrientes, puesto que mientras los de capital crean riqueza, los otros la consumen. En concreto, una alternativa para disminuir los gastos ordinarios es “racionalizar” los niveles de remuneración de todo el sector público, comenzando por el Gobierno Central, pues no se justifica que tengan los funcionarios del mismo nivel administrativo, iguales remuneraciones en todo el País, olvidando que éstas deberían corresponder al “costo de vida” de cada ciudad. Por ejemplo, pagar lo mismo a todos los Gobernadores Provinciales no está en proporción del respectivo costo de vida, pues enunos casos los sueldos van a ser muy generosos y en otros insuficientes y las eventuales diferencias para satisfacer compromisos oficiales y personales, entre las capitales de Guayas, Manabí, El Oro, Azuay; y, alguna otra y las de la región amazónica oCarchi, Cotopaxi, Bolívar o Cañar, son enormes.