Cartas al director / 17 de noviembre del 2021

Pandora, ley tributaria y presupuesto

Romel Merchán Herrera

La semana que transcurre ha sido de mucha tensión, por un lado el caso pandora por otro lado la ley tributaria y el presupuesto para el 2022, mientras tanto en el país avanza sin tregua la delincuencia, por lo tanto la inseguridad. Estos hechos, que no dejan de ser importantes, pero el gobierno quiere asegurar, políticamente, su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, descuidando los graves problemas que tiene el país. Dejemos que cada función del Estado cumpla con sus obligaciones.

La Asamblea debe realizar su trabajo, cumplir de manera estricta con sus funciones de fiscalizar y legislar, nada más que eso, por lo que después de un gran debate, con argumentos técnicos, aplicando leyes y normas, estrictamente apegadas a la ley, deberá cumplir, sin importar cumplir con tal o cual partido; lo único que les debe interesar son los sagrados intereses del pueblo.



Bien sabemos, en una Asamblea sumamente heterogénea, con ideologías e intereses diferentes, es difícil llegar a consensos. Sin embargo, lo que debe primar es la honestidad, los valores y principios y por otra parte, la técnica y el cumplimiento, por sobre todas las cosas, el compromiso, no por el partido ni por interese personales, sino cumpliendo con el pueblo, un pueblo empobrecido, que necesita del apoyo de todos los sectores.



Esperemos que la Asamblea, libre de todo compromiso político, debata sin mirar aquellos intereses de grupos o sectores, sino el interés de todos los ecuatorianos. Ojalá así sea.

Sin justicia no hay paz

Julio César Palacio Barberán

Los violentos hechos que se vienen repitiendo en los centros de retención en el país, demuestran que las autoridades a cargo han perdido su administración y control. Los execrables hechos de sicariato dan a entender que la justicia hecha por mano propia, es más ágil que el establecimiento de la Ley. Los robos a plena luz del día, con muerte de quienes se oponen, son el diario peligro de quienes están transitando en cualquier parte del país. Si los delincuentes son retenidos, las noticias dan cuenta de cuántas veces están fichados, pero nosus retenciones, ni por qué no están en la cárcel. De los juicios con sentencia por los atracos al Estado, hasta el día de hoy, no se ha recuperado ni el 1% de esos dineros. Tampoco se ha logrado que la mayoría de estos ejecutores, estén privados de la libertad.



Creo que corresponde al Poder Judicial, crear leyes penales más acordes con la realidad que vive el país, hacer conciencia de ellas para luego de un conocimiento profundo de la población se envíen a la Asamblea para su pronta y urgente promulgación. Las actuales leyes tienen vicios de fondo y de forma; sus procesos están maniatados; las leyes penales tienen recovecos que son utilizados por malos elementos para su provecho personal o de sus grupos e intereses, dejando de lado la seguridad de toda la nación, ubicando a la ciudadanía en la indefensión. Si la mayoría de nuestra gente es buena, entonces necesitamos un baño de conciencia de quienes hacen y ejecutan las leyes, poner a todo el país en alerta a través del cultivo de la moral y la ética en las familias, pendientes de quienes hacen labor social, espiritual, institucional, comunal y todos aquellos que tienen contactos con grupos humanos, para que su mensaje comience con base moral, ya que sin ella, las leyes sus normas y enunciados no podrán defender a la sociedad. Un esfuerzo general de todos, nos ayudará a erradicar, el estado de postración legal en que nos encontramos.

¿Al fin asambleístas capaces?

Fausto Xavier Zambrano Rodríguez

En noviembre de 2021 si un ecuatoriano de a pie desea ser contratado de mesero ganando con mucho esfuerzo $400 mensuales le piden título de bachiller. Si quiere ingresar a la universidad; estrictos exámenes de aptitudes mentales, trámites y mucha paciencia. En cambio para crear las leyes que regirán a la Patria y ganar $4759 mensuales, ¿solo hay que ser mayor de edad, saber levantar la mano y haber salido en Combate? Nunca había oído de la asambleísta Sofía Sánchez, pero leí que propone algo que solo debería necesitar lógica para ser aprobado: la gente que crea leyes de un país debe ser formalmente capacitada. Deben haber requisitos académicos, un estricto examen Senescyt de aptitudes lógicas, verbales y matemáticas. Tener título mínimo de tercer nivel obligatorio. Señora asambleísta, sinceramente tampoco puedo dar fe de su gestión porque no la conozco pero lleno de aplausos esta iniciativa. Responde al clamor popular de terminar la época de magistrados que no pueden leer lo que les dieron escribiendo u honorables presidentas del Legislativo incapaces de hablar, peor de defender su postura en las entrevistas.

Promesas incumplidas de Lasso a Lenín

Verónica Mora

El pueblo ecuatoriano votó por el señor Lasso con la esperanza de un cambio, se logre ser democracias como Uruguay, país casi sin pobres, con mayoría de clase media. Sin embargo, nos encontramos ante un barco sin rumbo, con leyes absurdas que esclavizan a los empleados, un Senescyt más lento que no reconoce títulos aceptados por la Convención de Viena, cuantas veces gritó el Presidente que la eliminaría, y en un país pobre exigen ser Phd sin importar la experiencia.

En materia de política, siguen en China por ejemplo embajadores correístas, así como en Ministerios. Acaso no se votó por un cambio hacia una política exterior no politizada y se dejó una academia que fue elegida por Lenín (Moreno), contratando empresas, lo cual ya comenté es ilegal.



Valga recalcar que el Canciller es un hombre de carrera, pero se ve limitada ante el círculo del Presidente. En el Municipio estuve unos días y fui despedida por querer reducir el personal sin funciones y así hay muchas entidades sin ningún rol importante e innecesarias.



Ante este escenario, de falta de un plan de gobierno, de creación de empleo, de bajar los intereses, de bajar las pensiones de los colegios que asfixian a los padres, de un presupuesto y leyes más elaboradas, el pueblo clama y no cesará hasta ver un cambio que le puede costar la estabilidad necesaria al gobierno para atraer inversión e incluso mantenerse en el poder.



¿Soluciones? Nombre gente capaz no amigos, escuche al pueblo, no acepte todo lo que le impone el FMI. Hay países como Bolivia que se libraron de él, baje los intereses y de créditos, dé importancia a las oficinas comerciales que son nuestras vendedoras, en vez de quitarles talento humano y recursos, entre otras tantas cosas por hacer.

La consecuencia: pérdida de recurso humano, vidas que se pierden tratando de llegar a países que ofrezcan un futuro para una juventud y millones de ecuatorianos sin empleo.

Opinión

Patricio Guijarro Polo

En la Asamblea Nacional, en el salón de los Presidentes compareció la Dra. Diana Salazar, Fiscal General de la Nación. En su exposición detalló varios casos importantes en materia penal, que una vez indagados fueron juzgados por los respectivos jueces y tribunales habiendo sido resueltos a favor de los presuntos autores. La indicada Fiscal cuestionó dichos actos, de acuerdo con el proceso y de conformidad con la Código Orgánico Integral y Penal y otras leyes. ¿Por qué razones esté siendo cuestionada la justicia? Varias son las respuestas: fallos segados; falta de conocimiento y práctica; falta de ética y moral. Personas perjudicadas u ofendidas presentan la denuncia en la Fiscalía y no atiende, no da tramite, la atención dura meses, años. Algo similar sucede en la justicia civil, tributaria, contenciosa-administrativa y otras. Con la expedición del nuevo Código Orgánico General de Procesos, si bien ciertos casos terminan en la audiencia, otros procesos duran eternas memorias lo cual causa duda en los litigantes. Considero que todo jurista está obligado a leer y estudiar los siguientes libros: “La Toga del Abogado” y “Demasiados Abogados”, ediciones jurídica Europa América.