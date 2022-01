Cartas al director / 17 de enero del 2022

Un engaño increíble del presidente Lasso

Iván Escobar Cisneros

En varias oportunidades el Presidente Lasso, a través de diferentes medios, se ha pronunciado enfáticamente sobre la necesidad de recuperar más de 70 000 millones de dólares robados al país, llegando inclusive a formar una comisión especial a nivel de la Presidencia de la República, destinada expresamente a dicho propósito, lo cual, obviamente, ha merecido el aplauso de toda la gente honesta, en cuya agrupación me incluyo.

Sin embargo, poco a poco se ha ido descubriendo que el objetivo de tal grupo de trabajo, no es otro que proponer las reglas necesarias para establecer los mecanismos suficientes, que impidan a futuro, que se sigan festinando los fondos públicos, pues para las investigaciones de los actos desvergonzados ya descubiertos, la Fiscalía General del Estado, supuestamente, sería suficiente, pues inclusive la Ley de Extinción de Dominio recientemente expedida, no puede ser aplicada con carácter retroactivo, porque eso manda la Constitución.



Lo que se propone es como que si por expedir un nuevo catecismo, van a desaparecer los pecados y todos nos vamos a ir al cielo. No sé si esto es una ingenuidad o un engaño. En concreto, ni la Fiscalía va a poder investigar todas las trafasías denunciadas, porque no cuenta con el personal necesario para ello, según expresamente lo ha declarado la Fiscal General, ni la “Comisión Verdesoto” va a hacer nada para recuperar los millones robados, porque tal vez existiría un obscuro pacto al respecto, el cual puede resumirse en un acuerdo de “caballeros” para no molestar al Gobierno, a condición de que tampoco el Gobierno moleste.

Movilizaciones

Carlos Aquiles Vicuña Prieto

Ahora se vienen las movilizaciones. Le pregunto a Leonidas Iza el protagonista de los acontecimientos, cuantos millones de dólares recibirá y de quién para costear esas movilizaciones, especialmente en la alimentación de sus congéneres, quién es el que subsidia esos millones; posiblemente del prófugo de Bélgica, Rafael Correa. (…)



El pretexto de estos movimientos: los subsidios a los combustibles. De inmediato, los dirigentes aprovechan el momento propicio para sus audaces apetitos. El 90% de los ciudadanos aceptamos cualquier recarga en nuestros emolumentos porque deseamos el bienestar del pueblo. No aceptar (la reducción) del subsidio o cualquier otro gravamen es negligente. Se han enriquecido miles de ciudadanos con el contrabando de los combustibles, son multimillonarios y respetables caballeros. Iza (…) sabe que estamos muy cansados de tanto inicuo procedimiento.

Por otro costado, las mafias cocaineras nos tienen subyugados en los cruentos asesinatos en plena luz del día, muy especialmente en la ciudad más hermosa de la patria, la Perla del Pacífico, Guayaquil.



Señor Presidente de la República, las ofensas que irrogarán no serán dirigidas a Guillermo Lasso, lo harán a la patria, en consecuencia, estoy convencido de que nos dará el gusto de verle castigando a los desadaptados, raspando un poquito la Constitución que nos daría como un ejemplo al pueblo.