Cartas al director / 17 de diciembre del 2021

¿CICIG ecuatoriana?

Carlos Mosquera Benalcázar

Es la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala; depende de las Naciones Unidas y colabora con el ministerio público y la policía en los países que la solicitan, en la investigación de delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad. Asesora técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, puede hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos y se especializa en contrabando, defraudaciones tributarias, corrupción del sector público, financiación de partidos políticos y campañas electorales, corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos. No le cuesta al Estado porque está financiada por la Unión Europea, EE.UU., Suecia, Alemania y otros. Criticada por el Partido Socialista por estar impulsada por la ONU y EE.UU., abrió una mega investigación contra Otto Pérez Molina , ex presidente guatemalteco y su vicepresidenta Roxana Baldetti, que renunciaron y afrontan juicios. Un organismo como este le conviene al Ecuador dada la rampante corrupción de su justicia. Ya sabemos quienes la tacharán alegando lesión a la soberanía o descubrimiento inoportuno de los robos que son el pan del día. Si en mis manos estuviera pediría ayuda a la ONU, no ahora sino ayer.

El virus del correísmo

Luis Mario Contreras Morales

Yo no sé en verdad cuales de los múltiples errores y desgracias que están pasando en nuestro querido país, como la corrupción, que es la que más nos está afectando; las malas administraciones, que lo que buscan es llevarse de las arcas del Gobierno, principalmente de IESS, Caja Chica de los Gobiernos de turno; las petroleras, botín político, que entran por la puerta principal y salen por la de atrás llevándose los dineros de los afiliados. Los contratos amañados, que se llevan por millones, incluyendo los sobornos, que están al orden del día.



Pero lo más increíble y detestable es que los movimientos indígenas que ahora debemos reconocer son una fuerza, que aniquilan casi todas las pretensiones del Presidente Lasso, hasta pretenden ser dueños del país, quieren gobernar a punta del caos y el bandalaje que destruyen todo a su paso, y lo más inaceptable, es que pretendan imponerse, presentando nuevos proyectos y ordenándole al Presidente que los indígenas con Leonidas Iza y Jaime Vargas a la cabeza, hagan en sus comunidades, los proyectos y más inquietudes, en beneficio de ellos que sarta de sinvergüenzas, esta gente deberían estar en las cárceles por el delito de sedición, destrucción de bienes y locales comerciales, quema del Edificio de la Contraloría y muchas cosas más. Y pretenden imponerse a la resistencia para volver a un caos a la nación. Sra Fiscal General de la Nación, usted se ganó esa posición en la que está ahora porque creíamos que pondría mano dura con estos anarquistas, pero hasta el momento no hay uno solo, ni han resarcido un solo dólar por la destrucción del oleoducto.



Yo veo casi imposible que el Ecuador avance a una cultura y educación, pilares fundamentales para que el país pueda salir de ese marasmo que nos tienen hundidos.



El Presidente Lasso no tiene un soporte firme para gobernar porque en la Asamblea todo lo van a bloquear, por los 46 correístas enquistados en la Asamblea. Bloquean todo. Gracias a una mala interpretación del mismo grupo, logró que se apruebe la Ley Tributaria.

El valor del cariño

Hernán Patricio Orcés Salvador

En el diario trajinar de nuestras vidas, siempre tratamos de manifestar muestras de cariño hacia todos quienes nos rodean, especialmente si nos referimos a nuestra familia más íntima y también con quienes compartimos actividades comunes, sean de trabajo, de esparcimiento, de deporte o cualquiera otra, siendo el caso principalmente de nuestra esposa, hijos, nietos, vecinos, amigos, conocidos o nuevas amistades que se van creando.



Se podría decir que esas muestras de cariño están consubstancialmente ligadas con nuestra personalidad y nuestra manera de ser y así como expresamos esas muestras de cariño, también esperamos recibirlas. Pero no siempre se da así, a veces nos encontramos que existen personas muy interiorizadas en su propio quehacer y su medio, que no están dispuestas a ampliar su vínculo de participación de muestras de cariño hacia otras personas.



Pensamos que las atenciones de otras personas aparecen espontáneamente y a torrentes, cuando nos encontramos en actividades donde tenemos alguna figuración especial o creemos que podemos tener alguna influencia o alguna necesidad de que se nos acerquen. Pero cuando aquellos momentos de esplendor y gloria han pasado y volvemos a nuestras actividades rutinarias del día a día, fuera ya del escenario público, como que las personas con quienes tratábamos y creíamos que formaban parte de nuestras amistades del día a día, sorpresivamente se alejan y ya no nos prestan ningún interés y peor esas muestras de cariño.



Lo peor que pueda ocurrir es que el grupo de amistades que formaban parte de nuestro núcleo y se acercaban en momentos en que nos encontrábamos realizando actividades donde posiblemente requerían de nuestra amistad, cuando ese esplendor ya ha pasado, no aparecen por ningún lado. Nos ponemos a pensar si ahora que todavía nos sentimos bien y en condiciones de seguir expresando esas muestras de solidaridad y cariño, no tenemos esas atenciones, qué pasaría cuando se presenten momentos a lo mejor de aflicción, adversidad o tribulación, que en términos humanos todos las vamos a atravesar.



Por eso se dice que el cariño es un sentimiento relacionado con el amor y el afecto hacia una persona de la que se suele desear su compañía. Este bonito sentimiento se caracteriza por la nobleza, la sinceridad y la dulzura en la expresión, motivo por el cual la práctica del cariño resulta tan agradable.

Presupuesto del Municipio de Quito 2022

Francisco Silva García

Según datos de la Secretaría de Planificación del Municipio de Quito, el Presupuesto Aprobado por el Concejo Municipal es de 830.9 millones de dólares, de los cuales 516 millones estarían destinados para proyectos de inversión. De dicha asignación 363 millones estarían destinados a proyectos de inversión en movilidad -mismos que como es conocido se ejecutan a través de sus empresas: Epmmop, Metro de Quito y Empresa de Pasajeros de Quito-; es decir, que estas empresas municipales son las que contratarán a empresas privadas la ejecución de obras, la adquisición de bienes (nuevos buses articulados eléctricos), y la prestación de servicios especializados para que pueda operar el Metro. Ahora bien, si bien es cierto que el Art. 35 del Código Tributario establece con claridad que todas las entidades públicas están exentas del pago de impuestos; y, el Art. innumerado que consta a continuación del Art. 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice: El valor equivalente del IVA Pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y por las Universidades Públicas les será devuelto vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado, en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas y el SRI; y, si esta última es la norma que aplica el Gobierno Central para no devolver el IVA a las Empresas Públicas, se sugiere al Alcalde y a los concejales que antes de terminar el año 2021, decidan que dichos contratos sean realizados por el Municipio a través de las Direcciones Administrativa y Financiera, y no a través de las empresas mencionadas, con lo que se ahorraría 43,5 millones de dólares que corresponde al 12% del IVA de los 363 millones destinados a proyectos de inversión en el presupuesto del año 2022. Es el momento de reflexionar sobre la existencia de las empresas municipales que no cumplen con los principios establecidos para su creación -en el Art. 315 de la Constitución de la República y en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.