Cartas al Director / 17 de agosto del 2022

Sueños Inesperados

Walter Altamirano

Buenas cosas pueden ocurrir cuando no se espera lo mejor de la Selección que va a competir en un Mundial. Se necesitaría un milagro para ganar el Mundial de Catar 2022. Algo similar ocurrió en el año 1980 con el Equipo de Hockey en EEUU que necesitó un milagro para derrotar a la Escuadra Rusa que estaba repleta de jugadores profesionales y así ganar la Medalla de Oro. Lo mismo puede ocurrir con nuestra Selección. Para empezar, el entrenador de la Selección Gustavo Alfaro ha sido desafiante e ingenioso, cree en sus jugadores, y les ve como profesionales que son. Con sus palabras emotivas dice, vamos al Mundial Catar no a “aprender” sino a competir para llegar lo más lejos. Tenemos temperamento y ganas de ganar, esa cuestión de que se cumplió el papel cuando nos clasificamos ya no es vocabulario en nuestra Selección. Soñemos en grande, hagamos historia y jamás nos rindamos porque vamos a jugar y a ganar con mucha intensidad e inteligencia. Arriba mi Selección de Ecuador.

INCERTIDUMBRE

Rodrigo Celi Palacio

En medio del cargamento colosal de información negativa que nos apabulla cada día, resulta realmente difícil encontrar temas refrescantes que nos alegren la vida, porque sucede que cuando prendemos la televisión, escuchamos los noticieros o leemos los periódicos o medios impresos de circulación nacional, recibimos con mayor o menor intensidad el impacto brutal de noticias que acontecen diariamente, no solamente en nuestro querido y minúsculo país, sino también en el mundo entero, como fruto y consecuencia de la delincuencia, narcotráfico, corrupción y demás lacras sociales que nos tienen y mantienen asustados, temiendo por nuestras vidas y la de los seres queridos de nuestro entorno inmediato. Realmente nos está resultando complicado encontrar tópicos que por su trascendencia e importancia alegren nuestra existencia y nos permitan dejar atrás el horizonte sombrío que actualmente vivimos, por otro que nos resulte placentero y halagüeño. Es por ello que con frecuencia preguntamos qué nos pasó, perdimos la brújula y el sentido coherente del pensamiento racional. Una potencial solución podría estar en mirar programas constructivos, escuchar segmentos culturales e investigar la razón de las cosas, para no seguir cometiendo los mismos errores que nos tienen atados a un pasado oprobioso, que podría depararnos un futuro mucho más tenebroso y sombrío. Es cuestión enteramente nuestra y de la óptica y perspectiva con que miremos y actuemos en la restante vida que nos queda.

Democracia se suicida

Edison E. Estrella Rosero

Qué buen artículo de Lolo Echeverría. Creo que la mayoría de ecuatorianos sabemos, si así entiendo, que la “muerte cruzada” es la solución. No hay otra salida. Quizá así los ciudadanos entendamos lo que nos está pasando. Desde luego creo que los nuevos dirigentes sean mejores, no los mismos pues ya los conocemos. El problema está en la forma en que llegan a ser candidatos, donde se compran o se financian las campañas por una parte y otra los movimientos políticos que no lleguen a obtener un porcentaje de los votos válidos hay que eliminarlos sin excepción, son dos puntos clave de control interno que requiere nuestra Constitución.