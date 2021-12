Cartas al director / 16 de diciembre del 2021

Emergencia en carretera Quito-Lago Agrio

Gustavo Chiriboga Castro

Los esfuerzos del Gobierno para encontrar una solución inmediata a la erosión de la naturaleza en el sector Piedra Fina, de la carretera que une Quito con Lago Agrio, se encuentran concentrados en la remediación exclusivamente del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano SOTE, sin importar los problemas de movilidad de la ciudadanía de la región amazónica, para lo cual el ministerio del ramo, solo se ha conformado con suspender y prohibir el paso de los vehículos, cuyas familias requieren ir y venir de las provincias amazónicas a la capital de la República, dando a entender la poca o ninguna importancia del Gobierno nacional a la necesidad de movilidad de la población.



La situación de esa carretera en el sector mencionado y la inmovilidad de la población es justificativo suficiente para que el Gobierno del Encuentro, a través del Ministerio de Obras Públicas y Movilidad, declare en emergencia la misma y proceda a la brevedad del caso a solucionar con un nuevo trazado de la vía en ese sector, y no solo finque sus esfuerzos al problema del SOTE, sino también el de movilidad de los habitantes que requieren trasladarse desde la Amazonía a otras ciudades del país y viceversa. Los dos problemas debe enfrentarlos de manera conjunta y no solo poner su atención en la solución del tubo porque el problema demanda soluciones conjuntas e inmediatas, si se quiere encontrar la satisfacción de las necesidades urgentes de la población que es lo prioritario.

La nueva formación profesional

Wilson Torres Espinosa

Para nadie es desconocido que se ha alcanzado la pauperización de los profesionales, en la mayoría de las carreras universitarias de tercer nivel y corre también para hacerlo en el de especialización o sea del cuarto nivel. Es decir, existe, se ha comprobado, que el número de profesionales que se gradúa anualmente en las universidades, en la mayor parte de las profesiones, es sumamente superior a los requerimientos de la comunidad.



Esto ocurre porque se ha descuidado totalmente la previsión, la planificación que debía hacerse para disponer de la información necesaria para planificar el número de profesionales que se requerirán a 10, a 20, a 30 años o más años hacia el futuro.



Pienso que esto fue muy factible con las tecnologías prospectivas anteriores y mucho más con las actuales. Es conocer con una certidumbre muy aproximada, cuántos profesionales se requerirán para esos años; indudablemente que no podrían ser que se cubran esas necesidades con precisión matemática, pero si con un aproximado bastante cercano a la realidad.



No como ahora que existe en número totalmente exagerado en algunas profesionales, de tal manera que se ha llegado a la pauperización de graduados en algunas carreras, dígase abogacía, ingenierías, para citar algunas.



Si el ente de planificación nacional, conjuntamente con la institución rectora de las universidades efectuara esta indagación, los estudiantes tendrían claro el panorama y podrían acceder a los cupos que se dispongan en esos centros de formación superior.



Está claro que hoy la universidad se ha convertido en una tabla de salvación para todos los bachilleres, porque no existe oferta de trabajo para mano de obra especializada y para otras labores tecnológicas, que podrían atraer a la considerable de demandas de trabajo que anualmente se incrementan en el país.



Me acojo a lo expresado en relación a esta preocupante situación:



“La formación debe dar respuesta a los desafíos de transformación continua de las organizaciones y la sociedad, incorporando los últimos avances tecnológicos del sector e introduciendo contenidos que permitan profundizar en el despliegue de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bajo esta premisa, la universidad debe renovar constantemente sus itinerarios formativos para que sean una referencia en digitalización y sostenibilidad.

Mayor sensibilidad

Fabiola Carrera Alemán

Uno de los aspectos que merece ser revisado en forma urgente y prioritaria es, sin duda, aquel relacionado con el trato a los adultos mayores, especialmente en lo referente a las pensiones jubilares cuyos montos han permanecido, prácticamente, congelados por mucho tiempo; habida cuenta de que se trata de personas que han aportado durante la mayor parte de su vida para, supuestamente, poder disfrutar de una vejez digna en el ocaso de sus largas y sacrificadas vidas. No se trata de una dádiva o limosna; se trata de los derechos adquiridos y plenamente consignados en la Constitución de la República.



Por tanto, se hace necesario y urgente revisarlos en forma periódica; tanto más ahora que el Seguro Social, por falta de liquidez, no puede cubrir estos elementales rubros como son: las medicinas, equipos, insumos, personal calificado y, menos aún, contar con especialistas médicos.



Confiamos en que los gobernantes de turno se sensibilicen, se hagan acopio de este clamor ciudadano y traten de recuperar lo robado, a fin de incrementar estas escuálidas pensiones que no alcanzan ni para cubrir las necesidades más elementales (salud, alimentación y vivienda) de estos vulnerables patriotas que estuvieron apoyándole en las urnas, confiando en las ofertas de campaña y en la firme esperanza de mejores días.