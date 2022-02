Cartas al director / 16 de enero de 2022

Amnesia Cómplice

Estamos cansados de que políticos y politiqueros, sigan diciendo que van a llegar hasta las últimas consecuencia en los casos de corrupción. La misma que imperó, por catorce años y de manera abierta e impúdica esquilmaron al pobre estado ecuatoriano.

Escuchamos que se llevaron el Ecuador en peso, contando por decenas de miles de millones de dólares, en coimas, sobreprecios, obras mal realizadas, contratos lesivos al estado, eso escuchamos casi todos los días. Oímos , oímos y seguimos oyendo, pues es lógico suponer que con tantos casos de corrupción, deben haber cientos de presos. ¿Cuántos están presos?, contamos con ‘chulla’ mano, ¿cuánto hemos recuperado?, miserias que no se compadece con la pobreza que sufren muchos ecuatorianos. Las autoridades que fueron nombradas para controlar que eso no ocurra, Contralores, Procuradores, Fiscales, Jueces, directivos de varias empresas, siguen felices y contentos, gozando del dinero que ganaron, por servir a la Patria, alguno está preso “0 Polito 0”, solo unos cuatro que creyeron tener todavía poder para salvarse y seguir en la impunidad. Jamás les importó nuestro empobrecido y amnésico Ecuador. Una frase que me repugna rescatar, por provenir de quien viene, pero es perfecta para este tema “Prohibido olvidar”.

Eduardo Proaño Paredes

Derrocho incesante de los recursos

Con detenimiento he leído los diversos artículos escritos y publicados por diferentes personas relativas al incremento de las pensiones jubilares. Llama poderosamente la atención el exiguo e irrisorio incremento realizado en algunos o muchos casos a las pensiones mensuales, que de un tiempo a esta parte venimos percibiendo los jubilados, el mismo que prácticamente no alcanza para nada, frente al desangre económico que viene observándose en el caso de los pagos realizados a asambleístas, asesores, asistentes y a otros funcionarios del nivel jerárquico superior del gobierno central, que pululan en el círculo privilegiado del poder y por ende del gobierno central, que a título de representantes de la comunidad y sus intereses, llenan sus arcas con el dinero que con sacrificio aportamos los ciudadanos de a pie, vía pago generalmente de impuestos, trabajos, contribuciones y otro género de cargas diferentes.

Mientras en algunos casos el incremento concreto viene a ser de pocos dólares, en el caso de los mencionados personajes, se producen mensualmente fuertes desembolsos del presupuesto nacional, frente al pobre desempeño de los mismos y a su casi nula aportación al desarrollo del país, pues en muchos sino en su mayoría de los casos, se limitan a ser observadores o a repetir lo que por años se ha venido dando, o repitiendo en los famosos informes producidos por los mismos.

Es hora ya de proceder en lo posible, al recorte de la nómina de la burocracia nacional, donde además de instituciones que realizan básicamente las mismas funciones con diferentes nombres, en la práctica son únicamente mecanismos de succión de recursos del erario nacional, con los cuales financian sus gastos e intereses inmediatos.

Rodrigo Celi Palacio