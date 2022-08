Cartas al Director / 16 de agosto del 2022

PARQUEADEROS PÚBLICOS Y MEJOR MOVILIDAD PARA QUITO

Diego Fabián Valdivieso Anda

Faltan parqueaderos públicos en la capital, violentándose el derecho constitucional a acceder a bienes y servicios públicos de calidad e incumpliéndose responsabilidad de proveer servicios públicos de vialidad bajo los principios de obligatoriedad y universalidad (Art. 66 y 314 CRE). Al hecho de no contar con buena transportación colectiva ni buenas vías se añade el estrés de no tener dónde parquear. Quito debe aprobar proyectos de construcción de parqueos en el norte y sur, como el “Cadisán”, que cumple su función en el Centro Histórico. Es desigual la lucha entre el ágil y ávido por fotografiar y multar agente de tránsito, frente al ciudadano avergonzado por no tener dónde parquear, quizá por no tener los $0.40 que el Municipio cobra, sin ningún tiempo de gracia e injustamente en cada zona azul, aunque el uso se haga dentro de la hora de pago. Sigue además el municipio en mora respecto del carril exclusivo para scooters eléctricos y también para motos, que cada vez se accidentan más.

Movilidad aérea para amazónicos

Gustavo Chiriboga Castro

Es conocido por todo el país y el gobierno nacional que,por los desastres de la naturaleza, los habitantes del Nororiente Ecuatoriano, se encuentran sin ninguna comunicación y movilidad vía terrestre, en las provincias de Sucumbíos y Napo, por los deslaves que provocaron la erosión de la montaña en el sector de Piedra Fina de la carretera que une Quito con Lago Agrio, borrando definitivamente la misma en más de cinco kilómetros. Arreglado el oleoducto en esa zona, que fue la exclusiva preocupación del gobierno nacional, nada se hace para dar una solución definitiva e inmediata a las poblaciones perjudicadas a lo largo de esa vía, sin importar los problemas de movilidad causados a la ciudadanía de estas Provincias Amazónicas, sin que el ministerio del ramo, haya emprendido ni antes con el anterior ministro, ni con el actual, en los estudios de remediación de la carretera, peor en la ejecución de una obra que venga a solucionar el derecho constitucional de movilidad de los habitantes de los cantones de las dos provincias amazónicas perjudicadas, con la Capital de la República, dando a entender el ningún interés del gobierno nacional por solucionar la necesidad de movilidad de la población. Desde la pandemia, en marzo de 2020, también por disposición del gobierno, entró en liquidación la compañía TAME y se suspendieron los vuelos a Lago Agrio, cuyo aeropuerto se encuentra abandonado, sin que, desde esa época, tampoco se haya realizado ninguna gestión del gobierno, para que por lo menos por vía aérea se puedan movilizar los habitantes de este sector del país, decretando las frecuencias necesarias y autorizando la línea aérea que preste este servicio. Actualmente quienes tienen urgencia de viajar a Quito o viceversa, tienen que movilizarse hasta el COCA para tomar en ese aeropuerto el vuelo respectivo, cuando lo óptimo sería que dando uso eficiente al aeropuerto de Lago Agrio, ese ministerio apruebe la línea aérea y las frecuencias para la movilidad de los usuarios.