Cartas al Director / 15 de septiembre de 2022

Apoyo a madres e informales, y no más libre remoción, a consulta

¿Debe eliminarse puestos de libre remoción en el Estado? Sí: se gasta cuatro mil millones cada cuatro años por puestos que, ahora vemos, hasta son “comerciados” y son, con pocas excepciones, germen de corrupción, falta de transparencia y la causa de pésimo clima laboral con servidores de carrera, que a su vez son los expertos en administración pública. ¿Debe ubicarse presupuesto estatal y proteger económicamente a madres abandonadas por padres irresponsables? Si: así se ayudará a que no piensen en abortar. La experiencia en programas como el “Proyecto de Dios” o “SOS Mamá” es que una vez cuentan con ese apoyo para seguir con sus vidas, ellas no piensan en incurrir, clandestinamente, en este atroz, ilegal e inconstitucional acto, arriesgando además sus vidas. ¿Deben municipios regular y permitir el trabajo informal? Sí, mientras estructuralmente haya desempleo abierto, además porque es constitucional el permitirlo, y porque las personas en esta “condición” mueven el 30% del comercio.

Diego Fabián Valdivieso Anda

“Baja utilización del presupuesto del estado"

El Comercio siempre realiza diferentes investigaciones que nos orientan en varios aspectos. Hoy me refiero al bajo empleo de los fondos asignados a las dependencias públicas en el presente año, publicada el 4 de Septiembre, de la cual se desprende lo siguiente: Podemos ubicarlas a tales unidades administrativas de la Función Ejecutiva en 6 grupos:las que eficientemente han utilizado en el primer semestre del año, alrededor del 50%; las que están entre 41 y el 47% por su “menor eficiencia” ; las que han empleado más del 31 al 39% donde se vuelve necesario “saber por qué no han podido ser más eficientes” ; las que han gastado más del 21 hasta el 29% las cuales requieren “evaluar las áreas administrativa y financiera” ; las que se ubican en el quinto puesto con egresos de alrededor del 20% lo que demuestra que “virtualmente están paralizadas”; y, las últimas que han utilizado menos del 10% sobre las cuales no es posible hacer una evaluación, sin conocer su interior. La pregunta: Por qué tan baja utilización si los sueldos que es el principal componente de las asignaciones anuales, se pagan mensualmente, por lo cual el bajo empleo no se compadece por este hecho, excepto en el supuesto de que existan, varias vacantes ociosas, las cuales por ello no generan egresos.

En el caso de la contratación de bienes y/o servicios, se explica el retraso por la maraña de disposiciones legales y reglamentarias que hay que cumplir, según la información que publica El Comercio el 7 de Septiembre donde para hacer “las compras más pequeñas” hay que justificar la compra , levantar especificaciones, contar con un estudio de mercado, publicar un aviso en el portal, recibir proformas y escoger la más conveniente, todo lo cual consta en la investigación realizada por el columnista del diario Juan Pablo Aguilar en la fecha indicada. *A todo esto hay que añadir la lentitud con que generalmente opera toda la burocracia, por lo cual no es admirable la baja ejecución presupuestaria, lamentando que ello no solo incide en la poca eficiencia institucional, sino sobre todo en el nivel de gastos de la economía . Necesitamos corregir todo esto, porque es increíble no hacer las inversiones, habiendo dinero.

Iván Escobar Cisneros