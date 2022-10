Cartas al Director / 15 de octubre de 2022

COCA CODO SINCLAIR ELEFANTE LEPROSO

Al norte de la Amazonía ecuatoriana está implantada la central hidroeléctrica más grande del país Coca Codo Sinclair. Fue construida en la década “ganada” por la empresa china Sinohydro y fiscalizada por un consorcio mexicano-ecuatoriano CFE-Pypsa-CVA-ICA (responsable mayor), en el 2016 el gobierno de la época, sabiendo que tiene problemas de calidad, con bombos y platillos realiza la recepción provisional y la central así enferma empezó a trabajar. Sin embargo, hasta la presente fecha no ha sido recibida definitivamente porque entre otras deficiencias, adolece de fallas graves en ocho distribuidores, que el constructor en seis años, no ha podido reparar. Si, la Celec recibe la central hidroeléctrica, sería la tormenta perfecta para este pobre proyecto y, para el Ecuador, no es posible en sano juicio proceder a la recepción definitiva de una obra que está podrida y próxima a ser invadida por el río. El Gobierno ecuatoriano debe oponerse a recibir este elefante blanco fundamentalmente por tres razones: inadecuada ubicación, sobreprecios y especialmente por mala calidad. El ex Inecel ha estudiado este proyecto desde 1970 y ha pospuesto su construcción por la difícil geología de la zona; pero, sin ningún análisis y mediante una peregrina decisión desde Carondelet se ordena iniciar la construcción sin estudios y diseños suficientes; con un presupuesto de cerca de mil millones de USD que termina con un costo real de tres mil tres cientos millones de USD, es decir a un valor de 2,20 millones de USD por Kilovatio, cuando en el mercado internacional está solo a 1 millón por Kw y; lo que es más grave, durante la construcción con la venia de fiscalización, Ministerio del ramo y Presidencia de la República, el constructor instala 8 distribuidores con más de 30 000 fisuras, tuberías en gangrenadas, razón suficiente para que el Ecuador no reciba un elefante leproso.

Marco A. Zurita Ríos

Los pobres de Aissa !.

De la compasión, a las propuestas y a la ejecución. En el país no debería nadie “nacer en el lado equivocado de una sociedad injusta” si se instaura una Política Social de Plenitud. Todos debemos luchar por ella: Ingreso universal. Todo ecuatoriano tendrá un ingreso mensual base, y con su Aporte, acceso a los beneficios de la Seguridad Social Universal. Desde las Unidades barriales se capacitará a las personas en Responsabilidad ciudadana y cívica. La Escuela de Padres y Madres será obligatoria para los mayores desde los 12 años. En cada Unidad barrial existirá la Unidad Emprendedora Dual, que capacitará de forma teórica y práctica en la ejecución de Unidades Productivas y de Servicios. Todos los universitarios y sus docentes, serán parte de los equipos de capacitadores, durante los sábados, el tiempo que dure su colegiatura. Todas las unidades productivas y de servicios del país forman parte de la infraestructura Dual de capacitación. Los ricos, y me alegro por ellos, realizarán un aporte solidario para cubrir el presupuesto que implique la ejecución de la Política Social de Plenitud, para cuya administración se creará un Fideicomiso. Quizá logremos la ejecución de la propuesta en el menor tiempo posible y erradiquemos los pobres del Ecuador.

César Aurelio Molina Pérez