Cartas al Director / 15 de junio de 2022

La democracia muere por el narcotráfico

Economistas muy conocidos no estarían de acuerdo con que se incrementen los gastos sociales, pues sería prioritario buscar y mantener el equilibrio fiscal, gracias a lo cual podríamos ser “bien vistos” por los organismos internacionales, pues para ellos, lo primero es cubrir las obligaciones derivadas del endeudamiento con el exterior. Nadie está en contra de este principio por responsabilidad y seriedad, pero no pueden posponerse indefinidamente las necesidades de la colectividad en salud, educación y atención de los grupos marginados, pues ello sería pensar que el estado de emergencia e inseguridad, por el narcotráfico, en el que ha caído el País y los gastos derivados de ello, pueden también posponerse, a pesar de ser prioritarios ante cualquier otro, inclusive el servicio de la deuda. En el caso mencionado, dejan de ser urgentes los gastos sociales, pues estos pasan también a tener segunda importancia, pese a ser fundamentales por las diferencias económicas de la población, así como tampoco menciono la necesidad de inversión pública.

Iván Escobar Cisneros

Responsabilidad compartida

En días anteriores ocurrió una multa alta a un ciudadano por el atropellamiento de un perro callejero. No sé si fue producto de un accidente o por negligencia del mismo, sin embargo no deben existir perros callejeros, que lamentablemente los miramos en abundante crecimiento. Animales sin los respectivos cuidados, no tienen vacunas, ni ningún cuidado, por tanto son animales potenciales de transmitir varias enfermedades, entre ellos la rabia, que aún no se erradicado totalmente. Muchos de ellos son agresivos, y llenan las calles y parques de excrementos, que lamentablemente muchos ciudadanos los pisan, con gran contaminación y molestias. Deberían también ser multados los personeros del departamento respectivo del Municipio, que no cumplen con su deber, pues lo correcto sería recolectar los perros callejeros y darles la atención requerida, esterilización y cuidados veterinarios, para luego buscar que sean adoptados. No es posible que haya cantidad exagerada de perros callejeros sin responsabilidad de nadie.

Ismael Armando Palma Vallejo

Emprendedores

En el centro de Salinas (península de Santa Elena) se encuentra una cafetería que prácticamente me ha salvado del corononavirus con las sopas y los platos especiales. La razón fundamental que lleva a contagiarse del coronavirus es una alimentación no nutritiva y carente de ingredientes que incrementen su valor vitamínico al ingerir. Por ello debo agradecer a emprendedores rusos-americanos de dicha cafetería llamada Jazz, donde podemos optar por platillos nutritivos que pueden beneficiar y extender tiempo de vida en una pandemia que vivimos por la falta de una buena alimentación.

Agradecer es gratitud, y siendo grato agradezco a la cafetería Jazz, a la señora Elena, a Margarita y a Lydia: tres damas que hacen de la comida una atracción gastronómica que lugareños y foráneos se interesan por degustar y alimentarse de la mejor forma. Capacidad, educación y gentileza: tres elementos característicos de mujeres valiosas y valientes que emprenden un negocio con optimismo ganándose el afecto y cariño de los salinenses.

Eduardo E. Jiménez