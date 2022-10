Cartas al Director / 14 de octubre de 2022

LA CRISIS NO SE ELIMINA POR DECRETO

Existen cosas que la población no entiende, es el caso de las expresiones del presidente que realmente, en lugar de ayudar, confunden, no sé si entiende mal las cosas o sus asesores no le explican de la manera correcta.

Aquí algunos casos, la demolición de edificio de la escuela de policía; dar de baja a algunos oficiales de la policía, hecho que no sucede; declaraciones de que la pandemia ha terminado, hecho que según las Organización Mundial de la Salud y algunos científicos y especialistas han confirmado que aún se mantiene y se mantendrá por algún tiempo, incluso sugieren seguir tomando medidas de bioseguridad.

Me quiero referir a esta última declaración, que “por decreto se dará por terminada la pandemia en el país”, si así es de fácil para el presidente, también que le sugieran que por decreto elimine la pobreza, el desempleo, la falta de medicinas, la inseguridad, la desnutrición, la corrupción, los problemas existentes en los sectores de la salud, educación, etc. En ocasiones pienso que el presidente lo mejor que debe hacer es no dar declaraciones; me da la impresión que se encuentra desesperado por subir su popularidad que no alcanza al 20%. Con la mayor consideración, asesórenle bien. Que beneficio le brinda al gobierno y al país tenerle al señor secretario de seguridad, ninguno, a la ministra de educación, al de Bienestar, y otros que realimente no le brindan el apoyo técnico a usted presidente. Es hora de un cambio, pero de un cambio profundo, pero hasta cuando el pueblo debe esperar que ese cambio aparezca.

Romel Merchan Herrera

Estado de Conmoción civil

Lo que vivimos en el Ecuador no es delincuencia común, es una declaración de guerra al Estado, verlo de otra manera es un grave error, su mejor arma es el dinero, tienen armamento militar, fusiles de asalto, granadas de mano, dinamita, vehículos de lujo, controlan las cárceles, se auto eliminan, festejan cumpleaños, matan policías y controlan sectores de la ciudad, nos cobran vacunas (impuestos), han infiltrado partidos políticos, y la justicia. “Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, esto ya pasó en los años 70 en el Cono sur, en Argentina y Chile, solo que antes lo justificaban políticamente, para levantar fondos para el comunismo auspiciado por Castro, asaltaban bancos y mataban policías, y así lo entendieron, las Juntas militares en Argentina y Chile, pero como en toda guerra hay bajas, daño colateral y abusos, que los hubo de lado y lado; muchos no lo saben, los laboratorios de coca se iniciaron en Chile, pero Pinochet los eliminó a todos, solo uno quedó vivo y buscó a Escobar en Colombia, quien tomó la posta, y el resto es historia. Lo que tenemos en el Ecuador, es una declaración de Guerra al Estado, y como jefe de Estado, el presidente no solamente que debe, está obligado a proteger a los ciudadanos, por encima de la Constitución y las leyes. La situación es insostenible, el dilema del presidente es “ser o nos ser”. La fuerza superior siempre la tiene el Estado, así lo han entendido, los presidentes de el Salvador y Guatemala, y cuando los delincuentes se ven perdidos recurren a los derechos humanos, la pregunta es ¿de quién? De las víctimas o de los delincuentes.

Juan Orus Guerra