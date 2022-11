Cartas al Director / 14 de noviembre de 2022

Ni un paso atrás

Cuando las fronteras de la Patria eran amenazadas por un enemigo externo, todos los ecuatorianos, sin importar su edad, sexo, actividad profesional, orientación política o religión, “cerraban filas” y al unísono se manifestaban en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial diciendo “ni un paso atrás”; ninguno se atrevía a no tomar partido.

Así, los referentes de la sociedad ecuatoriana, lideres políticos, presidentes de las funciones del Estado, asambleístas, académicos, dirigentes sindicales, dirigentes de movimientos sociales, representantes de las cámaras, trabajadores públicos, privados y sociedad en general, frente a los medios de comunicación se expresaban en apoyo a la causa nacional, so pena de merecer el calificativo de “traidor a la Patria”.

Así la sociedad ecuatoriana reaccionaba ante ese enemigo y aunaba todos sus esfuerzos para derrotarlo y destruirlo, pues la supervivencia de nuestro país estaba en juego. En la actualidad no están amenazadas nuestras fronteras, un nuevo enemigo esta presente dentro de nuestro territorio, uno que a diferencia del anterior no lleva uniforme, se mezcla entre nosotros, no tiene normas y reglas de enfrentamiento y su campo de batalla son las ciudades de nuestro país. Ese enemigo es el que se está tomado nuestros campos, ciudades, escuelas y universidades, el que nos está arrebatando las libertades, quitando la tranquilidad, cambiando nuestra forma de vivir, cegando la vida de nuestros seres queridos y llevándose los sueños y aspiraciones de nuestros hijos.

El señor Presidente de la República, máxima autoridad del Poder Ejecutivo, se ha manifestado en contra de este enemigo que no solamente se encuentra en nuestro país, sino que su poder proviene de fuera de nuestras fronteras; el señor Presidente ha “tomando partido” por los ciudadanos de bien, por los ecuatorianos, por nuestra Patria. Ha dicho que comprometerá todos los esfuerzos del gobierno y que hará lo que tenga que hacer para destruir a esta amenaza. Los ciudadanos ecuatorianos estamos a la espera del pronunciamiento y acciones del resto de las Funciones del Estado, asambleístas, lideres políticos, dirigentes de movimientos sociales y sindicales ante esta amenaza real a nuestra supervivencia. Es hora de “tomar partido” o lavarse las manos.

Nicolás Humberto Gortaire Padovani

Aferrados al Poder

Hay un refrán que dice: “La raíz de todo mal es el amor al dinero”. Esta expresión se puede trazar a las escrituras del Apóstol Pablo, que tiene más de 2000 años. El poder económico que alimenta el ego personal durante un puesto de trabajo no tiene límite, y perder ese poder es catastrófico. Esto se manifestó en las elecciones presidenciales con el presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump y El presidente Bolsonaro de Brasil. Los dos no estaban de acuerdo con los resultados y de inmediato sus seguidores decidieron tomar acciones de violencia y gritar que hubo fraude. En EE.UU. invadieron el Capitolio y lo mismo está ocurriendo en Brasil; bloquearon carreteras y han considerado usar las fuerzas armadas. La codicia está en todas partes incluso en el crimen organizado. Con todo esto que pasa en el mundo algunos siguen pensando que esto ocurre solamente en Ecuador.

Walter Altamirano