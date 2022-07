Cartas al director / 14 de julio de 2022

Revolución Juliana magnificente

El 9 de julio de 1925 en Guayaquil, jóvenes militares se sublevaron contra la plutocracia bancaria, dirigidos por el Mayor Idelfonso Mendoza, mientras en Quito la revuelta la encabezó el General Francisco Gómez de la Torre, constituyendo la Junta Militar de Gobierno. El país estuvo en manos de los banqueros que emitían billetes a su mejor conveniencia, sin ningún control por parte del Estado. El Ejército nombró al Dr. Isidro Ayora como Presidente provisional, el primero de abril del año siguiente. El Dr. Isidro Ayora trajo a la Misión Kemmerer y puso término al manejo perverso de la plutocracia y la bancocracia que emitía billetes sin respaldo oro, y creó el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, así como La Caja de Pensiones-hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-. Han pasado casi 100 años de aquella revolución y el país sigue siendo víctima de los hermanados del sistema financiero, como lo dijeron expertos economistas en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional -abril del 2021- con ocasión de la Ley de Defensa de la Dolarización, puntualizando cómo los banqueros a través del crédito crean dinero, mediante la expansión del balance; aceptando bonos del Ministerio de Economía y Finanzas sin topar las reservas, cuyo descalce fue de 7 mil millones de dólares en el Banco Central y en los bancos de US 33 mil millones.

Así mismo, un ex Gerente del Banco Central manifestó que se creó liquidez agregada generando una expansión monetaria sin límites!. Otro economista, con 25 años de carrera en el Banco Central, denunció que no se trataba de defender la dolarización, sino de crear un hub financiero o centro de lavado de dinero!!!. Por otra parte, la banca ha lucrado sin rubor, desde hace dos décadas, de tasas de interés del 16% al 28% en economía dolarizada. El ex Ministro de Economía y Finanzas Econ. Mauricio Pozo dijo, 6 de abril 2021, que la tasa de interés no podía ser mayor del 6%!!.

Presidente Lasso, el poder es efímero, atrévase a cambiar para ser émulo de Isidro Ayora y concretar luego de 97 años las aspiraciones de 18 millones de ciudadanos víctimas de la explotación de la plutocracia bancaria.

César Aurelio Molina Pérez

Las madrugadas son tierra del hampa en Ecuador

Resulta increíble ver cómo sucede en la noche y madrugada todo tipo de delincuencia: asaltos, crímenes, sicariatos, etc.; pareciera que en el Ecuador no hay policía o que esta se dedican a vigilar solamente en el día. En la actualidad pasadas las 20:00, en las grandes ciudades no hay agentes de tránsito ni policía. El gobierno ha dicho que va a aumentar el número de policías, pero eso es apenas una parte de la solución para disminuir la inseguridad que actualmente existe en el país. El gobierno deberá establecer nuevas políticas y conceptos para combatir a la delincuencia; la mentalidad de los nuevos policías debe ser otra y distinta a la actual. Las autoridades deberán poner mano dura y sin miedo si de verdad quieren disminuir los altos índices de violencia e inseguridad que hay en el país.

Arturo B. Guevara G.