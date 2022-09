Cartas al Director / 13 de septiembre de 2022

Obras emergentes y necesarias

Quisiera por medio de su periódico hacer pública la inacción de las autoridades municipales, a quienes se les ha solicitado en reiteradas ocasiones por parte del Colegio Británico Internacional la pavimentación de las calles Nueces y De las Camelias mediante planos y documentación solicitados y dirigidos al alcalde de turno, y firmadas dichas solicitudes por parte de la comunidad del barrio Amagasí del Inca, e incluyendo también a otros colegios del sector, los cuales también se encuentran afectados por la mala pavimentación. En esta ocasión, y después de ocho años de solicitar que se cubra esta urgente necesidad, hemos recibido una respuesta de parte del Cabildo que no ha sido nada esperanzadora, ya que sólo señala que constamos (desde hace ocho años) en el programa de “OBRAS EMERGENTES y NECESARIAS” desde la fecha en la que nuestra primera solicitud fue enviada, pero que no hay presupuesto. Ésta no nos parece una respuesta aceptable, por lo que quisiéramos preguntar al señor Alcalde a quién debemos dirigirnos para que, a pesar de ser una obra emergente y necesaria, no se ejecute desde hace ocho años, o si por el contrario debemos esperar con paciencia otros ocho años, con el riesgo que supone el deterioro del pavimento para los vecinos y comunidades educativas de la zona.

Ruth García Gutiérrez Presidente Ejecutiva Colegio Británico

¡Qué vergüenza!

Uno. La erosión regresiva del río Coca destruyó muchas obras de ingeniería, entre ellas un pequeño tramo de carretera, de la vía Quito - Lago Agrio, en el Cantón Quijos, Provincia del Napo, sector recinto San Luis, dejando incomunicados a muchos pueblos con la Capital por más de dos años, ante la indolencia de las autoridades centrales y seccionales, los pueblos afectados se unieron y decidieron ellos por su cuenta construir una variante y, ahora bien o mal está funcionando, mientras el Ministerio del ramo está pensando hacer un estudio de la factibilidad de estudiar el diseño de ese tramo. Qué vergüenza para el Gobierno Central, para el Ministerio de Obras Públicas, para el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y, otros organismos a cuyos entes desesperados acudieron estos pueblos en busca de ayuda y no fueron atendidos. Dos. Como corolario del levantamiento indígena de junio del 2022, se sientan a dialogar el Gobierno y las organizaciones sociales, para eso se forman 10 mesas “Técnicas” de dialogo, que pretenden resolver las inquietudes de los segundos, algunos temas no son muy complicados, pero otros como las mesas 1,3,5 y 7 son eminentemente técnicos de difícil solución que deben ser tratados por equipos multidisciplinarios de expertos y no por políticos aficionados de lado y lado, las organizaciones mal o bien han tomado la iniciativa aunque con tendencia a la imposición, mientras el Gobierno se da las vueltas y no atina a responder en forma contundente. ¡Qué vergüenza! Para el Gobierno Central, para los Ministerios Correspondientes, para los gremios especializados: Ingenieros, Economistas, Petroleros, etc., que no han colaborado para encontrar una solución, en verdad ¡Qué vergüenza!

Marco A. Zurita Rios