Cartas al Director / 13 de octubre de 2022

Mes de la Herencia Hispana

En Estados Unidos desde 1968 se celebra la Herencia Hispana. Es una oportunidad para demostrar nuestra cultura , historia , impacto económico y las contribuciones que hacemos a nivel global. En la Universidad de Connecticut se presentó Angelica Durrell, violinista ecuatoriana con un grupo de músicos de diferentes Países de Latinoamérica. Ella dijo que la música se usa como un cambio social y estos espacios sirven para unir a las comunidades. Ella demostró su talento al haber obtenido los derechos de la canción Colombiana Cumbia del Caribe de Edmundo Arias para introducir como parte de estudio en el sistema escolar en el Estado de Connecticut. El concierto terminó con un tema de la compositora Colombiana Paola Márquez titulado Rosas para Rosi. Los ecuatorianos podemos demostrar nuestros valores culturales porque aprendimos la importancia de la unión familiar.

Walter Altamirano

“SISTEMA CARCELARIO ESTÁ FUERA DE CONTROL”

No solo por los amotinamientos permanentes en las cárceles más grandes; ni por las matanzas masivas que se dan en ellas, sino fundamentalmente porque los traslados de los presos de una penitenciaría a otra y todas las acciones que se dan dentro y fuera de tales recintos, estarían “gobernados” totalmente por las diferentes mafias dada la peligrosidad de ellas, a tal punto que los guardias penitenciarios, al momento, “no controlarían nada”, porque se ha llegado al extremo de que los presos ya “no pierden el tiempo sobornando”, pues, “solamente matan”. El famoso SNAI, sin que pueda cambiar nada, ni siquiera reubicar a los presos según la transgresión legal, porque tenerles en la misma celda a la persona que “aún no tiene sentencia” o a la que está detenida por “no haber pagado las pensiones alimenticias” y a otro por una “infracción de tránsito”, realmente es una irresponsabilidad, pues creo que a tales individuos debería encerrárseles en diferentes cárceles, pero no en la misma, tomando en consideración que así como hay presidios con exceso de presos, entiendo que hay otros ocupados parcialmente, pese a que todas están bajo responsabilidad de SNAI.

Iván Escobar Cisneros

fernando Villavicencio

Legislador, pero con alma y cuerpo de periodista, especializado en la investigación de la corrupción. Como asambleísta le recordaremos valiente, honesto, fuera del montón. En TV y en entrevista publicada por El Comercio dijo: “Siempre estaré solo. Yo no soy moneda del bolsillo de nadie.” Se puede apreciar, motivado por la falta de apoyo del gobierno con sus votos a sus denuncias de corrupción, por miles de millones de dólares de parte del Correismo, con las empresas chinas; especialmente el caso de la obra hidroeléctrica Coca Codo Sinclair prácticamente inservible. En la entrevista de TV, se nota al periodista decepcionado. Estimo que aspiraba, como legislador y de la Comisión de Fiscalización, que sus denuncias serían tramitadas hasta su comprobación y sanción a los corruptos. Es normal sentirse decepcionado y hasta traicionado, pero luchar y vencer contra corriente será un orgullo personal y ejemplo para los jóvenes de la Patria. Legislador y periodista Villavicencio, no está solo, hay muchos cerebros y corazones que estamos con usted. Fuerza, no desmaye en su lucha. Le pide un ciudadano adulto mayor, nonagenario, que por su puente ha pasado mucha agua.

Nelson Ramos Paredes