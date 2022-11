Cartas al Director / 13 de noviembre de 2022

Están abusando de la debilidad del gobierno

La declaración más desafiante contra el Gobierno es la de la Fenocin, que le exige al presidente Lasso emitir “hoy” el Decreto para la condonación de deudas de hasta USD 10 000. Ni siquiera le permite que la expedición lo haga hasta el 15 de noviembre en que se declararía en una nueva movilización.

Lo señalado no es sino la consecuencia de la debilidad demostrada, mientras duraron las supuestas “negociaciones” entre los campesinos y los delegados del Gobierno, donde todo lo planteado fue aceptado, sin medir las consecuencias para el Estado y peor todavía cuando la Asamblea Nacional concedió amnistía para los complotados en las manifestaciones que incendiaron Quito, la cual para cuidar la racionabilidad del pedido y la autoridad del Presidente, debía ser objetada totalmente.

Creo que es indispensable mejorar la imagen gubernamental de las autoridades directamente responsables de la seguridad nacional, como la de los Ministros de Defensa y del Interior, por la edad del primero y la “falta de experiencia” del segundo, así como del Secretario de Seguridad que, inclusive, tendría más responsabilidades que los demás, tanto que por falta de decisiones oportunas; recién se está pensando en mejorar el equipamiento de Policía y Fuerzas Armadas.

Lo lamentable es que por falta de reacción oportuna, el estado de inseguridad general para los ciudadanos que no tenemos guardia privada y para la economía del país es alarmante. Ojalá la Conferencia Episcopal considere que la situación en que está el Ecuador, necesita el apoyo de organizaciones respetables como esa, para que tome las iniciativas necesarias.

Iván Escobar Cisneros

‘Danza macabra’

Título de un poema de Henri Cazalis sobre una superstición de danza de la muerte recreada en el medioevo y que relata cómo a medianoche del día de los difuntos llaman a los muertos, que salen de sus tumbas a bailar tocando instrumentos de percusión y cuerda, y al amanecer vuelven a sus sepulcros. Símil con lo que está sucediendo en nuestro país. “Entre gallos y media noche”, ciertos asambleístas trabajan como peones para los reyes del ajedrez, invocan el 130.2 de la Constitución ecuatoriana, por grave crisis política y conmoción interna. Su escenario, 4 cárceles descuidadas por todos los gobiernos, hacinadas, entre otros factores por el abuso de la detención preventiva, con presos sin rehabilitación y sin sentencia. Desde ahí orquestan el caos para lograr la destitución del mandatario y, si resulta, en contubernio llamar a elecciones. Hermosa “alegoría de la caverna”, con esqueletos y orquesta. Los de a pie, mirando desde la galería.

Mercedes Z. Regalado Espinosa

Deslindando responsabilidades

Escuchaba al Sr. Alfredo Serrano en una entrevista radial sobre la inseguridad interna en el país. Básicamente su alocución se basó exclusivamente en echar la culpa de todo lo que pasa al Poder Ejecutivo, sobre todo en la falta de apoyo económico a la Policía: compra de chalecos, nuevas armas, municiones, etc. Pero de lo que no habló es de la responsabilidad inapelable, inobjetable, injustificable de la Asamblea en todo este asunto. Por ejemplo, la eliminación de esa Ley del uso progresivo de la fuerza, por lo cual los policías tienen miedo, sí, miedo, de tocar a un delincuente, so pena de terminar en prisión; me ratifico en que, siendo lo ideal el equilibrio, prefiero el abuso policial que el abuso delincuencial. Por ejemplo, la investigación de legisladores, que es vox populi, están involucrados con bandas narcodelincuenciales. Por ejemplo, legislar para poder someter a todos los servidores policiales a pruebas de polígrafo y depurar la institución. En otras palabras, se le olvidó al mencionado señor que de nada sirve dotar de obuses o bazucas o ametralladoras al poder policial si no las van a poder usar o las van a ceder a grupos irregulares. Por lo menos a mí, su verborrea no me convenció. Señores legisladores: ustedes están involucrados en lo que está pasando en el país, pero de la misma manera sé que eso no les importa.

David Ernesto Ricaurte Vélez

Cultura general financiera

Los fondos financieros más grandes del mundo son los fondos contingentes (actuariales). Mucho más que los bancos. Reservas de la seguridad social. Planes seccionales y privados de pensiones. Fondos de cesantía. De ahorro contingente, muerte, invalidez, desempleo. Seguros de vida. Daños. Naves, aeronaves, incendio. Se estima en cinco veces el PIB mundial. A grandes rasgos, 500 trillones (millones de millones) de dólares (2022). Controlado por la ciencia actuarial. La aplicación, tal vez, más importante de la matemática. Muy poco conocida en Ecuador. Ni remotamente equivalente a matemático, contador, economista y demás. Por su responsabilidad a largo plazo e impacto, de las disciplinas más celosas. De mayor protocolo en el mundo serio. Además de lo académico. Pesa la trayectoria. Trabajo con profesionales reconocidos. Desempeño intachable. “Papers”. Contribuciones a la disciplina. De gran importancia. Honestidad intelectual a toda prueba.

Rodrigo Arroba P.