Cartas al Director / 12 de septiembre de 2022

Caretas

Creo que una gran mayoría de ecuatorianos hemos presenciado utilización de caretas en inocentes o por festividades locales o nacionales. El diseño de estos aditamentos a la vestimenta nos llevan a la percepción de que los usuarios son alegres, tristes, festivos, agresivos o reproducen cara de personajes del convivir local o inclusive mundial; si embargo, considero que existen hábiles lobos disfrazados con máscara de oveja enquistados como asesores del Ejecutivo.

rofundizando, recurriendo a la memoria nacional, vimos antaño una consulta de referéndum fallida que se realizó a la par de lecciones de dignatarios; ahora se dice que le han asesorado, los de careta de oveja, al ejecutivo para que realice la consulta a la par de las elecciones venideras. Error de cálculo del Ejecutivo en creer que por el desprestigio de la Asamblea sumará votos a favor de la consulta, sin considerar que se transformaría en una apreciación de la función del Ejecutivo y no en una reflexión sobre los contenidos de las preguntas. Los asesores lobos,de careta de oveja, que sabemos están enquistados desde la administración de los 14 años estarán felices de ver el fracaso de una consulta; no importa las buenas intenciones que esta tenga. A los maquinadores hábiles en torcer la realidad no les interesa el país con cambios sino el mismo estatus anterior que les permita saquear al país de lo poco que le queda.

Marcelo Gallo Gallegos

Hora de cambiar

Todos juntos podemos hacer un mejor país, con mayor compromiso, esfuerzo y hasta desprendimiento, en especial, de los que buscaron tener mayores responsabilidades. La situación del país no puede ser peor: insatisfacción con las funciones e instituciones del Estado, las Cuentas Nacionales limitadas, ¡deuda descomunal!; necesidades profundas e insatisfechas: pobreza, miseria, desempleo, inseguridad integral e inseguridad jurídica, etc. ¡A grandes problemas, grandes soluciones!. El Sr. Presidente aún tiene tiempo, debe cumplir lo ofrecido en campaña -Comisión Internacional para recuperar lo robado y sancionar a todos los irresponsables-; hacer lo necesario para mejorar la gobernabilidad; cobrar a los grandes evasores y elusores; evitar errores, ejercer liderazgo, actuar como estadista y trascender; seleccionar mejor a colaboradores y ministros; escuchar a los optimistas y positivos, a quienes quieren el bien común y un mejor futuro para el país: los otros solo estorban ¡siempre han sido una “rémora”! Poner énfasis en los pobres, vulnerables y en la ruralidad; propender a la calidad de: educación, sistema de salud, seguridad social, seguridad integral, servicios básicos, vialidad, conectividad para todos, etc. Otros países, con menores recursos que el Ecuador, lo han logrado. ¡No puede ser que determinismos, fanatismos, la falta de fe y desconfianza en nuestras capacidades nos condenen y nos impidan desarrollarnos! Sí “el subdesarrollo es mental”:

Es hora de cambiar, hagamos “una revolución del conocimiento, de actitud y comportamiento”, pasar de las palabras a los hechos; todos -en nuestro ámbito y responsabilidades- debemos pensar, actuar y decidir como lo hacen los desarrollados.

Francisco Almeida Caviedes