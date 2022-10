Cartas al Director / 12 de octubre de 2022

¿EL POBRE ES POBRE PORQUE QUIERE?

¡Qué frase tan acomodada!. El pobre es pobre porque el rico siempre va a hacer todo lo posible para impedir que el pobre se haga rico, pues si lo hace… ¿Quién le va a trabajar para que él gane plata; sin descanso, por un sueldo mensual que el rico gasta en una salida a comer? ¿Quién se va a poner la camiseta? ¿Quién va a arreglarle la vida cómoda? El pobre no tiene la facilidad de tener todo a su favor… A él le cuesta la salud, la paz, la vida, poder luchar porsus metas, tiene que trabajar, estudiar, atender a su familia, arriesgarse en la jungla del transporte público y olvidarse que es un ser humano y convertirse en una máquina… el rico se levanta y un pobre ya le tiene el desayuno listo, la ropa lista, se sube a su carro y va a firmar o a cerciorarse de que los pobres están “trabajando “para que su fortuna crezca, sale a comer dos horas, si se le antoja regresa a su empresa, su fábrica o su puesto de jefe… un pobre no tiene horario de salida solo de entrada, a lo sumo una hora para que medio coma, eso sí no interfiere con las ganancias y no importa que se sienta mal, que tenga alguien enfermo, que necesite descansar o que sea madre o padre de familia… el pobre es solo una máquina, sin derechos. Así que la próxima vez… piénselo dos veces antes de repetir una frase llena de una falsa moral. Cuando al ser humano sin medios económicos se le mire como persona, se le otorgue la misma consideración que al rico, se le dé el mismo respeto en la sociedad y las mismas oportunidad, dejarán de existir los pobres y se convertirán en humanos superándose. “El pobre es pobre porque nació en el lado equivocado de una sociedad injusta”.

Aissa Pazmiño Real

El fin del estado

Creo que a nadie le cabe la menor duda que se cometieron los más ruines horrores en la implementación, modificación o anulación de leyes que condujeron lenta pero inexorablemente al país a una completa corrupción administrativa, a una completa infiltración delincuencial en todos los estamentos de la sociedad civil, estamentos militares, gobierno, justicia. Estamos infiltrados, y la gran pregunta, cómo salimos de eso, cuando a los muchachos les parece mejor aprender a ser sicarios que a tener una profesión, sabiendo que nuestras leyes y los DD.HH. lo protegen porque es “un ser humano” aunque secuestre, aunque mate bajo encargo.

Estamos infiltrados y como vamos a salir de eso cuando sentencian a un policía por eliminar a 2 delincuentes; cuando sentencian a un padre de familia por eliminar a un asesino que se metió en su hogar; cuando se sale libre al otro día de haber sido capturado traficando drogas; cuando te envían con arresto a tu hogar luego de robar millones, porque estas enfermo o ya eres viejo (mayor de 65 años). Y para remate, con las leyes existentes que aprueban, protegen y encubren una destrucción de la sociedad bajo el lema de “el derecho a la resistencia social”, estamos definitivamente a las puertas de una anarquia total, de la cual no se saldrá sin la aplicación de una mano dura, absolutamente dura, terriblemente dura, que dejará secuelas en la sociedad.

De todas maneras, si no se lo hace, caeremos en el anarquismo o en manos extremistas.

David Ernesto Ricaurte Vélez