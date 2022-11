Cartas al Director / 12 de noviembre de 2022

El país MERECE MEJORES DíAS

Carlos Puga Valencia

Hay algunos eventos que se han suscitado alrededor de la pandemia del covid 19 que todavía no termina. Luego de los cientos, miles, millones que murieron en el mundo, y en nuestro país, los que somos los sobrevivientes miramos la bajeza de la oposición al gobierno. Entre esos eventos notorios están dos paralizaciones que nuestro país tuvo, liderados por la Conaie que retardó el crecimiento del país, ocasionó cuantiosos daños, pérdidas de millones de dólares por el trabajo paralizado en varios campos, pero se oye que los indígenas están preparando nuevos paros. Pero lo dicho no es todo, la oposición a este gobierno no cesa, no duerme para buscar las ocasiones para destituir de la Presidencia a Guillermo Lasso. Estos movimientos de la oposición dan asco, iras, y hasta repudio total por las pretensiones de los de siempre, que hasta de leves problemas que se dan en el país, culpan al gobierno. Con un narcotráfico golpeado por las toneladas de droga que la policía ha incautado, se ven disminuidos. Y por este motivo el narcotráfico pretende desestabilizar al gobierno, y los políticos de siempre aprovechan este río revuelto con un golpe de Estado. Los anteriores eventos no solo que dan asco, iras y repudio total, sino que son pretensiones que buscan el mal, el caos, y que el Ecuador se vaya al abismo con tal de destituir al Presidente. Pero preguntemos qué ha hecho la oposición por mejorar en algo al país? Más bien se opone y obstruye lo que el Presidente propone. Que esta haciendo la Asamblea con su fama de incapaces? ¿Qué han hecho los pseudo lideres que quedan en el país del sector de oposición? ¿Cuánto pierde el país con la baja imagen que dejan las matanzas del narcotráfico? ¿Cuánto disminuye el sector turístico? ¿Cuánto influyen estos eventos para que no vengan los capitales de inversión para multiplicar las fuentes de trabajo? ¿Se merece el Ecuador tener estos episodios? En fin, ¿se merece el Ecuador estar viviendo como estamos? El Ecuador necesita la unión de todos y resolvamos juntos con la Policía, Fuerzas Armadas, Gobierno tener días que bien el país se lo merece.

¡Un país cuesta abajo!

Luis Vicente Medina de la Bastida

Los males de nuestra sociedad es la metástasis de nuestra miseria: abandonan la realidad y no condolerse de sí mismos, peor de la desgracia ajena. Resulta difícil explicar la situación del país cuesta abajo; en todas las instancias del convivir humano. Profetas de la politiquería que, en su locura de salvar al país se han lanzado al vacío. Sus gobiernos se asemejan a un paracaídas, que amortiguan la deshonra de sus acciones convertidas en tragedias; y acuñar el burdo embuste: “estamos bien”. Sin recapacitar en el sacrificio socioeconómico del pueblo presente y futuro; ¿pero, a quién le importa? En los años de la década perdida se materializaron todos los males habidos y por haber: “la corrupción a granel, se creó el corredor narco-delictivo. El país en caída libre, y, el próximo profeta de la misma camada no fue la excepción; con su silencio, con su pasividad y su ignorancia, estaban dando lugar a que todos los crímenes se perpetuaran. Y, mientras hacíamos castillos en el aire; apenas un año del actual salvador, y ya nos hemos llevado el “gran chasco”; no es más que un “sepulcro blanqueado”, con la misma cobardía y podredumbre que los anteriores. Y, aun así, la desvergüenza de preguntarse, ¿porqué de nuestra desventura?