Cartas al Director / 11 de septiembre de 2022

La Netiqueta

Nos sucede todos los días, hablamos con nuestros familiares y amigos acerca de esto, nos molestan un millar de cosas, pero por alguna extraña razón, son pocas las personas que realmente aplican los buenos modales digitales. Una gramática y una redacción espantosas, faltas de ortografía (ojo que el corrector digital hace este trabajo en caso que no sepas cómo se escribe una palabra) y “dejar con la palabra en la boca”, entre otros, son pan de todos los días.

Sólo necesitamos pensar en qué sucedería si te diriges presencialmente a una persona, y ésta no te responde, y ni siquiera hace el intento de mirarte los ojos cuando le hablas (el famoso visto gris del Whatsapp). O si te acercas donde un compañero de trabajo y le entregas personalmente un informe, y éste simplemente no te regresa a ver, y nunca te da una respuesta. Vivimos en una era en la que la tecnología y la virtualidad se han convertido en una parte muy importante de nuestras vidas, y pienso que lo mínimo que podemos hacer, es trasladar nuestros buenos modales a estas herramientas. Los buenos modales básicos en el mundo digital tienen un nombre, se llama la Netiqueta. Si se dirigen a ti, sea por medio de un chat, un mail o una red social, lo mínimo que puedes hacer es otorgar una respuesta.

A pesar del ajetreado estilo de vida en el que vivimos, siempre habrá un momento en el que se pueda responder. Además, tomando en cuenta que los medios digitales nos ofrecen una infinidad de alternativas para ser incluso más educados. Podemos literalmente expresar sentimientos y emociones aún más amplias, versus lo que pasaría si estamos con personas presencialmente. Todo esto sin contar con que esto no es lo peor. El internet y las redes sociales se han convertido en una trinchera popular, en la que muchas personas dicen literalmente lo que les da la gana sin ningún tipo de límite.Los buenos modales se inculcan en el hogar, y son los padres los responsables de transmitirlos a sus hijos, ahora también de forma digital. Y no estaría por demás pensar en incluir una clase en escuelas y colegios, y hasta en universidades, sobre la Netiqueta.

Macario Stefano Rosania Larrea

Juicio político auspiciado y promovido por el PSC

Los entendimientos de la política nacional son difíciles de comprender, porque a veces el cumplimiento de la ley es razón de censura y descalificación. Y es hasta increíble, porque a veces reciben abiertamente el apoyo de grupos antagónicos. Veamos sus pruebas: *Los documentos para que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia solicite la extradición del ex presidente Correa, es público que estaban listos en el despacho de dicho funcionario, desde hace algunos meses atrás, por cuya demora y en base a la denuncia presentada al Consejo de la Judicatura, éste lo sanciona por negligencia. *Apelando de tal decisión, el Presidente de la Corte recurre a los tribunales de Cuenca, aduciendo que ese es su domicilio, pero olvidando expresamente que su domicilio es Quito, porque ahí está localizado su lugar de trabajo, como todo el mundo lo conoce.

En Cuenca no podía tramitarse la queja por lo que queda señalado, por lo que el tribunal que conoció el caso debía rechazarlo para que se lo presente en el lugar de su domicilio; sin embargo, lo acepta y dispone que la autoridad que lo sancionó le pida disculpas públicas. Terminado el litigio señalado, quedaba pendiente enjuiciarle políticamente al Consejo de la Judicatura, por haberse “atrevido” a evaluar a los jueces de la Corte Nacional, pues al momento los social cristianos habían ya dejado de ser el secular enemigo de los correístas; y, al contrario eran sus socios, primero para tomarse la Asamblea Nacional y luego la Presidencia de la República, después de liberarle a Rafael de todas las sentencias penales en su contra. Es increíble, pero este es el Ecuador.

Iván Escobar Cisneros

La venta de mascotas

Como suscriptora y con respeto me permito manifestarles que me parece inaceptable que uds., El Comercio, permitan, en su sección de avisos clasificados, que se publique sobre la venta de mascotas!!! No sólo que este tristísimo negocio está prohibido sino que uds, de esta forma, están fomentando la crianza de hembras reproductoras, algo que indigna. Espero tomen en cuenta el sentir no sólo mío sino de todos los que somos conscientes de la realidad que se ve en las calles y carreteras de tanto animalito abandonado.

Adela Passano

Déficit actuarial IESS

Las denuncias funcionan. Ventaja de la prensa libre. La de 1985. Salvó al Seguro Social Ecuatoriano del colapso total. Lo certifican las misiones actuariales que vinieron al país y nos dieron la razón. Por unanimidad. Cuarenta años de pago de pensiones en beneficio de la población. No hubiera sido posible, sin ella. Gran preocupación actual. El déficit actuarial del IESS y el Gobierno es un décimo del establecido por organismos internacionales serios. Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial (BM). Específicamente. La diferencia estaría en la metodología. El IESS no usa las normas universales de la ciencia actuarial. Es, por decir algo, experimental (como el “promedio geométrico”). Lo curioso. Se han gastado millones en hacerlos “aprobar” por empresas nacionales. (En los hospitales, no hay ni para gasa). Clave para solucionar el más complejo problema que afronta el país. Mal comienzo.

Rodrigo Arroba P.