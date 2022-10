Cartas al Director / 11 de octubre de 2022

“Los expertos diagnostica pero no asesoran”

El Comercio en su edición del 4 de Octubre incluye una entrevista al Director del PNUD para Latinoamérica, quien señala un amplio diagnóstico sobre la situación económica actual y la necesidad de acabar con la pobreza y la desigualdad social para mejorar las condiciones de vida de la población, ya que las dos terceras partes de ella, estaría insegura respecto al futuro. Lo señalado resume las aspiraciones de todos los países y naturalmente de los organismos internacionales como el PNUD y la Cepal de los cuales formamos parte. Lo malo es que el diagnóstico que se presenta no incorpora las eventuales soluciones, pues solo señala la preocupación que existe sobre la pobreza y la brecha de desigualdad, cada vez más grande, que hay que cubrir, anotando que la recuperación que se está haciendo en el empleo, se lo hace con más informalidad. Expresamente indica el funcionario que “los gobiernos deben acelerar el paso, porque si seguimos haciendo lo mismo y al paso en que lo estamos haciendo, no llegaremos” a superar los problemas mencionados. Todo lo anotado forma parte del análisis del experto, pero lo lamentable es que no precisa las “eventuales soluciones” como generalmente hacen todos, pues recuerdo las asesorías del Banco Mundial y delFondo Monetario, cuando laboraba en el Ministerio de Finanzas que siempre terminaban en el diagnóstico.

Iván Escobar Cisneros

Lunáticos

Según el diccionario de la Real Academia, lunático es: “que padece de locura, no continua, sino por intervalos’’. Calificativo que se ajusta la descripción del Asambleísta ecuatoriano. No de otra manera se puede explicar la actuación tan incoherente de sus integrantes. Para llegar a esta conclusión hay que recordar el pasado: donde estuvieron los anteriores y actuales legisladores cuando se realizó el convenio de compra-venta del petróleo ecuatoriano atado a la deuda con China; donde estuvieron esos ecuatorianos que se dicen representarnos cuando no reclamaron el leonino contrato de reconstrucción de la refinería de Esmeraldas; seguramente estaban en esa etapa de lunáticos cuando no fiscalizaron y permitieron la construcción de la “mega obra” de Coca Codo Sinclair; donde estaban cuando se gastaron 1500 millones en una explanada donde nunca se construyo la ofertada refinería del pacífico; donde andaban cuando se adjudico y construyo la vía Collas con abundante sobreprecio; y, como pueden explicar el gasto de tantos millones cuando el precio del petróleo sobrepasaba 100 dólares y a mas de eso nos dejaron sumidos en abundante deuda pública.

Difícil de entender para el vulgar ciudadano que nuestros desprestigiados legisladores sean lunáticos o vivan en la luna; pero si, pretenden fiscalizar al Ejecutivo actual por no cumplir con un programa de gobierno, (según ellos en un año) o porque un execrable femicido de un policía tenga que dar cuenta el Presidente de la República. Tuvimos un rato de sosiego cuando los Asambleístas se fueron a su vacancia, (Vagancia incluida) pero han vuelto por más y como cada vez mas atraviesan periodos de lunáticos no descansan en destruir el país para agradar solo a sus manipuladores lideres; uno de bigote en la costa, de poncho en la sierra; y, otro prófugo en Bélgica.

Marcelo Gallo Gallegos