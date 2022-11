Cartas al Director / 11 de noviembre de 2022

Donación de butacas después del Mundial

Andrés Izurieta Valery

Si ya es de dominio público desde hace algún tiempo que una vez concluido el mundial de fútbol Qatar 2022, algunos de sus estadios serán desmantelados y transformados en recintos múltiples en este pequeño país, sin embargo sus autoridades donarán las butacas para que sirvan en la edificación de otros similares en países que realicen la petición formal. No sé que está esperando la FEF, el secretario de deportes y el embajador Del Chioppo para formular la petición para lo que será la construcción del nuevo estadio olímpico Atahualpa en Quito, tristemente relegado de su remodelación en el correato, considero que en un país en el que no hay día en que no se hable de la falta de recursos para cientos de obras no se haya tomado en cuenta dicho ofrecimiento, mas aún que Ecuador estará participando en la justa deportiva, y que reuniría los requerimientos para la adjudicación de dichos asientos.

Retos a un Amigo

Marcelo Gallo Gallegos

Hemos atestiguado cambios en Gabinete; y, la más reciente es en el del Ministro de Energía y Minas. Labor compleja y de alta responsabilidad en la que la mayoría de ecuatorianos aspira cambios inmediatos y contundentes. El nuevo Ministro, un amigo y compañero de colegio, tiene una labor múltiple y una de las más gravitantes para nuestra economía está la del manejo de la industria petrolera; pero no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Es una labor compleja que espero tenga la voluntad y un apropiado asesoramiento para darnos buenos resultados. Para mencionar una de las aristas en el manejo del petróleo está la de la refinación; antes, procesábamos nuestro crudo liviano apto para el procesamiento en la refinería de Esmeraldas; pero, el nefasto desgobierno pasado de los 14 años, por obscuras negociaciones, acepto mezclar el crudo pensado concesionado a los chinos en Oriente con el crudo liviano manejado por Petroproducción; resultado la refinería no produce con eficiencia y tenemos que importar y subsidiar el consumo interno de combustibles de todas las aplicaciones. Quizá mi amigo se acuerde que para el 2023 el oleoducto de crudo pensado debe pasar al manejo del Estado Ecuatoriano y debemos estar preparados para manejarlo con eficiencia y eficacia. Estas son dos muestras difíciles de resolver y enfrentar con la debida celeridad; sinceramente, no puedo otra cosa que desear buenas ejecutorias de un buen amigo para bien de nuestro país.

EL RESPETO

Mario Monteverde Rodríguez

Respetar. Una palabra que nuestros hijos deben guardar en su mente y en su corazón. El respeto hay que practicarlo siempre. Respeto a los seres queridos, a quienes trabajan en la casa, ayudando en los quehaceres domésticos. Respeto cuando se encuentran en lugares públicos, cuando no se ha fomentado esta virtud desde pequeños, y luego, de adolescentes, difícilmente la aprenderán después. Quien no ejercita una virtud, la pierde, es decir, desarrollará un vicio; algo contrario a lo que podría haberlo convertido en un hombre de bien. Inculquemos esta virtud en nuestros hijos. Y si nos olvidamos de hacerlo, corrijamos. Mientras estén en la casa, podremos lograrlo. Con cariño, razonando…, siempre razonando. Respetar. Una palabra que nuestros hijos deben guardar en su mente y en su corazón.