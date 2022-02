Cartas al director / 11 de febrero de 2022

Ni cinturón, ni corbatín

El Ecuador está confundido, dividido, ofuscado y con miedo, todos son ingredientes que conspiran contra el desarrollo, la prosperidad y bienestar, si a éstos ingredientes le sumamos la angustia de la ciudadanía que casi se siente obligada a defender con razón o sin ella a corbatín repitiendo la experiencia de “rebaño” que tanto daño nos hizo a los ecuatorianos los últimos 15 años; pocas opciones tenemos de madurar como una sociedad en busca del bienestar general. Esto es peor que la pandemia, el Ecuador no madura ni busca otros escenarios, se conforma y se confunde, no exige, no denuncia, no investiga, no propone, se acostumbró a escoger siempre el camino más fácil. Cinturón institucionalizó un sistema de corrupción de enormes proporciones y muchos sospechan que corbatín se acomodó a ella e incluso podría ser parte de ella. La corrupción no es mala si viene de un lado y es buena (o soportable) si viene de otro lado. Los ecuatorianos tenemos el derecho y la obligación de defender y encontrar los mejores derroteros para extirpar esa corrupción institucionalizada que nos dejó cinturón. Pero debemos con valor, coraje y mucha firmeza reclamar a corbatín las acciones necesarias para saber que no nos lleva por el camino equivocado, podría estar abonando un terreno para que los trasnochados sueños de los simpatizantes de cinturón se froten las manos y piensen que frente a la inacción tienen una opción.

Francisco José Calisto Sánchez

El ajedrez camina entre la penumbra

El ajedrez ha cubierto las páginas de un periódico generalista desde hace varias semanas. Esta cobertura debería llenar de alegría y traducirse en auspiciantes o un mayor número de torneos, pero no.

¿Sobre qué se habla tanto? ¿Del festival sudamericano, de la preparación del equipo olímpico o las jóvenes promesas del país? ¡Qué va! Se cubre la polémica. Dos bandos que un día fueron amigos, hoy se disputan el poder. El uno dice, el otro acusa y así un larguísimo etcétera donde nunca se habla de lo más importante: el deportista.

Las notas se enfocan en las acusaciones entre dirigentes. Ninguno propone un plan de trabajo con objetivos. Ninguno explica cómo fortalecer el ajedrez a nivel nacional. Se expone una batalla fuera del tablero que perjudica a quienes sí quieren mover las piezas. Ya es febrero y aún no se cuenta con el calendario de competencias. El ajedrez camina entre la penumbra y quienes quieren subirse al barco, no presentan con cuáles luces conducirán por los próximos 4 años.

José Lizardo Navarro Rodríguez

Señora Prefecta Pabón

En la gestión del gobierno de Pichincha Ud., el Consejo y los funcionarios, administran fondos públicos que deben financiar los proyectos en bien de la comunidad, bajo estricto apego a la honestidad, a la ley, a la ética. Si desean perennizar la fecha histórica del Bicentenario, están en la obligación de realizar un concurso de anteproyectos, que pasen la evaluación de un comité y sea escogido el que mejor represente el hecho histórico. No hacerlo de esta manera, significa excluir, de una manera olímpica, a escultores, arquitectos y demás artistas que estoy seguro desearían participar.

Jaime Eduardo Almeida Reyes