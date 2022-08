Cartas al Director / 11 de agosto de 2022

“Negociación o imposición”

Todos conocemos las reuniones de trabajo entre funcionarios del Gobierno y delegados de la Conaie que se vienen realizando en las dependencias de la Conferencia Episcopal, igualmente vemos como los planteamientos de nuestras autoridades, generalmente no son aceptados y en su lugar los indígenas piden ser aprobados los suyos. Que en unos casos se acepten los unos y en otros casos los demás, es obvio, porque de eso se trata una negociación, sin que por ello se suponga que en conversaciones de este tipo, hay ganadores y perdedores, más todavía si se trata solo de la “fijación de políticas” a mediano y largo plazo, excepto obviamente, en el caso de los subsidios a los combustibles. Más importante es que el Gobierno, con participación o no de los GADS, establezca, con urgencia, los parámetros para la elaboración del Presupuesto del Estado del 2023, dando una especial importancia a las inversiones sociales, pero no sólo del área rural, sino también de la urbana, porque en ambos sectores hay pobres. Olvidarse de los caníbales políticos de la oposición, porque mientras más importancia les dé a ellos, más importantes van a sentirse. En cambio, lo que no se debe olvidar es la necesidad urgente de empleo para los millones de desocupados, creando por ejemplo un amplio “programa de vialidad rural”, con el que se pueda ocupar a muchas personas, antes de que sean conquistadas por el narcotráfico, en cuyo caso el Presidente necesita nombrar “operadores políticos” con suficiente experiencia en el ramo.

Iván Escobar Cisneros

Pobre Metro de Quito, sigue enfermo

Si un atleta de élite en plena carrera de larga distancia por un innecesario sobre esfuerzo se lesiona, debe ser revisado por su médico, quien sugerirá su permanencia en ésta. El diagnóstico tiene muchos escenarios, uno puede ser que aparentemente está bien, pero la lesión es síntoma de una grave enfermedad y su permanencia en el evento afectará en su vida futura, sin embargo, el orgullo y vanidad de sus dirigentes ordenan, continuar en la carrera exigiendo llegar al podio. Por la inmediatez de los dirigentes el atleta nunca volverá a las pistas. Esta puede ser la triste historia de nuestro Metro, si los procesos se siguen alejando de las normas. Ahora mismo, el Metro de Quito en pleno proceso de contratación del operador internacional, encuentra inconsistencia en el contrato producto de una deficiente elaboración de los documentos precontractuales, pliegos oscuros, inconsistentes y poco prácticos. La veeduría ciudadana advierte de esta deficiencia y solicita rectificación antes de iniciar el proceso de contratación, la EPMMQ con prepotencia hace caso omiso y continua, las consecuencias están a la vista y, eso es poco para lo que pudo suceder. Ante esta realidad y, sin curar la enfermedad (los pliegos) el IMMQ con más apresuramiento que en el proceso anterior decide reabrir el concurso. Ojalá tenga oferentes, preparar una oferta de un proyecto de esta talla en 15 días es imposible y, luego la evaluación en menos de los 23 días (proceso fallido) es una locura, el desquicio es completo, a menos que el cliente esté predeterminado. Pobre Metro de Quito sigue enfermo.

Marco A. Zurita Ríos