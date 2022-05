Cartas al Director / 10 de mayo de 2022

ERRORES INEXCUSABLES EN LA LIBERACION DE GLASS

Iván Escobar Cisneros

El Comercio, en su edición del 29 de abril, hace referencia al proyecto de Ley de Fomento Lechero que estaría tramitándose en la Asamblea Nacional del cual se desprende algunos asuntos de preocupación, básicamente, de los pequeños ganaderos: El precio oficial del litro de leche al productor está determinado por el Ministerio de Agricultura desde el 2013 en 42 centavos, siempre que presente determinadas características de calidad y sanidad, pero es un valor que solo las empresas pasteurizadoras lo respetan, pues los recolectores en las fincas, generalmente pagan menos de 35 centavos, aduciendo la falta de demanda.

No creo que sea una solución para los pequeños productores procesar la leche, porque la comercialización de los productos derivados, no es fácil, menos ahora que todos los supermercados y micromercados se encuentran saturados con elaborados de todo tipo en quesos, mantequillas, yogures, dulces de leche y otros, por lo cual la alternativa viable es Incrementar el consumo de leche a través de los programas del Gobierno.

Si al Gobierno le preocupa las condiciones precarias de los campesinos dedicados a la ganadería, interesante sería que a las empresas no se les permita la utilización de suero que lo obtienen del mismo procesamiento o importándolo, el cual pese a no ser apto para el consumo humano, lo mezclan con leche para ofrecerlo como “bebidas lácteas”, para poderlas vender a precios inferiores.

Opinión ciudadana

Carlos Aquiles Vicuña

Da la impresión que en la Asamblea hay algunos elementos discriminadores, no aceptan a la autoridad designada por ellos mismo; el caso patético Guadalupe Llori. No se resignan perder canonjías. Hay asambleístas de sangre azul, con bonitas chivas y bigotes poblados deseosos de captar canonjías, como por ejemplo la Presidencia de la Asamblea. Se comenta que quieren captar varias entidades públicas entre esas la Contraloría, Procuraduría regida por un profesional de altos quilates y otras más para tapar a corruptos correístas vinculados con la élite de varios dirigentes de algunos partidos que están amparándoles. Se llevaron en peso nuestra plata. Hay comentarios de que la corrupción no para, es galopante. Volviendo al caso del discrimen contra Llori, si bien es cierto carece de experiencia, me parece una mujer sana, sin tapujos.

Es una ciudadana bien ecuatoriana(…) por sus venas corre sangre roja. Me gustan las cualidades de seres puros, merecen el respeto. No solo por ser mujeres merecen el respeto y el sagrado y abnegado amor. Odio al discriminador de la asamblea.

En algunos legisladores hay vehemencia para que la administración de la Asamblea esté en manos de un sátrapa. Tengo indicios que varios elementos desean tomarse la Presidencia, alguien muy empeñado y que se vale de todas las audacias. Para mí el discriminador más ferviente tiene la figura, la pose de un hombre privilegiado; debe tener los méritos reconocidos por la ciudadanía. Digo esto porque se les ve tajante en las discusiones con sus fuertes ataques a la señora Llori.