Cartas al Director / 10 de diciembre de 2022

Ecuador en Qatar

Efraín Flores Batallas

Los que amamos a nuestro País estuvimos expectantes y creyendo que nuestra selección iba a cumplir un papel decoroso en Qatar. Conmino a nuestros seleccionados a levantar cabeza y considerar que ganamos al anfitrión, rompimos varios récords, empatamos con una potencia como lo es Países Bajos y desgraciadamente sucumbimos ante el campeón africano. El mundial como tal fue el reflejo del poder económico qatarí, ya que selecciones como Italia, Chile, Perú y Colombia por citar unas cuantas son más que el anfitrión, pero no pudieron estar. Para variar, en el 2026 tres países con poder en la FIFA serán las anfitrionas dy pondrán en evidencia que más vale el poder y el dinero que el esfuerzo deportivo. Capítulo aparte “merece” lo actuado por cierto sector de la prensa televisiva que nos ofreció un espectáculo mediocre digno de un país del tercer mundo. Comunicadores improvisados discutiendo como que fuese un mercado y sin conocer de fútbol lanzaban una andanada de improperios. En la jerga popular gastronómica se diría que parecían “boca de locro” o una “fanesca de ideas” sin sustento. El televidente no se merece un irrespeto de esa magnitud.

¡Goleados !

Marcelo Gallo Gallegos

No me refiero a nuestra selección allá por Catar; en cambio, es nuestro país que es goleado reiteradamente, siguiendo descripción futbolera, es como si tuviésemos el arco desguarnecido. Una de las muestras que nos meten goles sin piedad es la acción de la Asamblea en aprobar, nada menos ni nada mas por cien votos, el dejar sin efecto un tributo aprobado en el presupuesto anterior; ¿calculo electorero? Ignorancia , mala fe … quien puede entender que hacer un hueco mas al ingreso del Estado solo conlleva a más déficit o a buscar mas endeudamiento; que, por supuesto, luego será cuestionado. Otro gol en contra es el irrespeto al Poder Judicial por la Asamblea, la acción de protección otorgada a cuatro miembros del Cpccs y luego posesionar a un suplente de suplente para tratar de reponer la mayoría de ese Consejo. Siguiendo con la cronología de goles contra el País, tenemos la encarcelación de un ex VicePresidente que tiene dos causas tramitadas y resoluciones para purgar condena; inclusive, aun no ha cumplido con la devolución de ni un céntimo del dinero que tiene que pagar por concepto de los dictámenes en sentencia ejecutoriada. Cabe mencionar que valiéndose de este antecedente hasta reos en cárceles ya piden igual tratamiento para salir en libertad. Desgraciadamente, los goles no solo provienen del hacer interno; así también, por falta de respaldo a la Fiscalía y la irresponsabilidad del Poder Judicial, desde Estados unidos se detiene y procesa a un sujeto que actuó en los mas relevantes cargos de la industria petrolera y que se fue a gozar fuera de sus mal habidos fondos. Es otro gol pues si se recauda algo por juicio dentro de ese país, graciosamente no van a devolvernos lo que recauden pues allá siguen la causa por lavado de activos y no por estafa al Gobierno Ecuatoriano; y, por si fuera poco, nos van a ser una “gaucheada” al otorgar asilo a una colaboradora del correísmo con sentencia ejecutoriada. Hasta cuando los ciudadanos a los que solo nos piden el voto con falsas promesas dejamos pasar que nos hagan tantos goles; quizá, se nos avecinan la elecciones y allí recapacitemos a quienes elegiremos, en cada una de las dignidades, como guardametas de la integridad del Estado.