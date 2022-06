Cartas al Director / 1 de junio de 2022

¿Propaganda para qué?

Últimamente se escucha una propaganda del Consejo de la Judicatura, donde indica que está formando un grupo anticorrupción, y que van a contratar como a 350 abogados, y que con esto “combatirán a la corrupción que se lleva USD 10 millones diarios que servirían para escuelas, hospitales…”. En lo personal cuestiono algunas cosas: ¿más burocracia, quién la paga?, ¿Qué pasó con las entidades encargadas de control, no sirven?. ¿Van a establecerse metas a alcanzar, por ejemplo, recuperar 4 millones diarios, o nos quedaremos con otra bola de burócratas improductivos? Supongo que es legal que el CJ gaste dinero en rimbombantes propagandas, pero ¿es moral?, ¿Cuáles son sus logros efectivos al día de hoy? y una pregunta adicional, ¿Cuánto pagan de impuesto a la renta y cual es el patrimonio de los miembros del CJ, porque a los burócratas se le aplica el dicho “Dime cuánto tienes, y te diré qué eres”.

David Ernesto Ricaurte Vélez

Vivan los niños

En el país 1 de junio se celebra el día del niño, a nivel internacional se lo festeja el 20 de noviembre. Sin el ánimo de crear una tautología, es necesario determinar cuál es la edad por la cual se considera que es un niño. Para muchos se la considera cuando es menor de edad, otros dicen hasta cuando tienen seis años, en el campo legal niño es aquel que es mayor de seis años y menor de doce. Vale aclarar que todo niño es un hijo mientras que no todo hijo es un niño o sea todas las personas tienen la condición de hijo mientras que ser hijo es toda una vida y no es un niño. Cabe indicar que los primeros profesores de los niños son los padres los cuales están en la obligación moral de formar con principios éticos a sus hijos, los Derechos Establecidos en la declaración de los DD.HH. en sus 30 artículos son adherentes todos los niños en los que correspondan a su condición. El niño por su condición de falta de madurez física y mental requiere de protección y cuidados especiales, incluso antes como después del nacimiento, porque la humanidad debe dar al niño todo lo que se pueda. Ya que es un sector vulnerable que requiere de toda atención, es necesario una Política de Estado, gobierno y de educación que permita que se cumplan los diez principios que deberán disfrutar todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de razas, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otras índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. Este niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios como interés superior del niño, que tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad, gozando de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho crecer y a desarrollarse en buena salud. Este niño debe tener el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatorio. Siempre tendrán acceso a ser los primeros que reciban protección y socorro también no se deberá permitir que al niño trabajar mucho peor que sea utilizado como explotación.

Ricardo Ordoñez