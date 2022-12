Cartas al Director / 1 de diciembre de 2022

ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COTACACHI

Dr Bayardo Cadena Jàcome, Cónsul Honorario de Eecuador en Antofagasta-Chile

Estimado Sr Alcalde, junto con saludarle, le comento que vivo en Chile desde hace mas de 30 años, viajè a visitar a mi Familia, desde Chile a Imbabura, a la provincia donde nací, fui a Apuela por la vía de Cuicocha, el camino está regular, pero me di cuenta que hay unos 5 lugares donde están colocados a la vera del camino unos fierros con la indicación de peligro en una cinta de plástico, en donde el agua ha eliminado la vera del camino. Uno de ellos en la mitad de la carretera aproximadamente entre Apuela y Cuicocha, está en una curva, de tal suerte que volviendo desde Apuela a Cuicocha se ve que solamente queda ahí una capa asfáltica, que está con un orificio bajo esta capa producto del agua que ha llovido y ha desmoronado el terreno, me bajé del auto a ver el problema y decidí cruzar muy apegado hacia el lado izquierdo, es decir pegado al corte que hay en ese lugar en la montaña. Ante este grave problema creo que deben suspender el tránsito en esa carretera hasta solucionar y reparar este daño grave, ya que un vehículo pesado que pase por ahí, sin tener el debido suelo en la base de derrumbará al precipicio y será causante de un grave accidente potencial y seguramente fatal. En todo caso esto debe ser evaluado por el equipo técnico de soporte y mantenimiento de las carreteras.

MERITOCRACIA

David Ernesto Ricaurte Vélez

Es un término utilizado muy continuamente en los gobiernos de turnos; quiere decir que quienes ejercerán cargos públicos serán las más capacitadas según sus méritos. Si nos ponemos la mano en el pecho, nada mas alejado de la realidad, donde el nombramiento de cargos se da a los compadres, amigos o testaferros, quienes con nula o poca capacidad, o malas intenciones, ocasionan un verdadero desastre, el cual observamos en todos los ámbitos del sector público, sea obras públicas, salud, justicia, etc. En el inicio de muchos imperios, su éxito consistió en que aplicaron una verdadera meritocracia, y su declive empieza cuando dejaron de hacerlo. En nuestro país jamás hemos tenido meritocracia, desde nuestra independencia. Claro que desde la implementación del sufragio universal, la responsabilidad primaria de elegir a quien va a dirigir el gobierno, recae en el pueblo. Pueblo que desgraciadamente ha demostrado ser presa fácil de la demagogia, ha demostrado ser amante de las dádivas y las limosnas, ha demostrado tener una completa falta de razonamiento para analizar si un candidato será el adecuado para hacerse cargo del poder. Y peor aún, como necio, viendo como manejó su momento de poder, le vuelve a dar una y otra vez su voto. ¿y después nos quejamos de como estamos? Para terminar, el mérito de una persona no está solamente en el número de títulos académicos que posee, ni en el número de cargos ejercidos, ni en la experiencia laboral, ni en el número de libros escritos y publicados; NO, el mérito de una persona empieza con el análisis de su pasado judicial, el análisis de cumplimientos/incumplimientos de las leyes y reglamentos de la República, en el análisis de la justificación de su patrimonio y en su cumplimiento de su declaración de impuestos. ¿Así lo hacemos?