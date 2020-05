En la vida

LEA TAMBIÉN

A 50 años de la disolución de uno de los grupos musicales más importantes de la historia contemporánea, es imposible evitar recordar a aquel cuarteto de Liverpool, que con sus canciones lograron impregnarse en los corazones de muchos, pues su legado trasciende el tiempo y el espacio. Lo cual nos lleva a la situación actual; en momentos donde perdura la incertidumbre y el miedo, es menester mantener la calma y la unidad; de ese modo sacar provecho a nuestro encierro y analizar el entorno que nos rodea con otros ojos, por consiguiente entender que al igual que en una canción, existe un mensaje en todo esto, que nos evoca un sentimiento como la canción “In My Life” (The Beatles) mediante una reflexión sobre la vida que se acopla tan bien a nuestra realidad “Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos han cambiado, algunos para siempre no para mejor, algunos se han ido y otros permanecen, todos estos lugares tuvieron sus momentos, con amantes y amigos” (The Beatles, 1965).