Los supuestos indigentes

Por la crisis que está atravesando el Gobierno, acaba de anunciar 7 medidas de Emergencia. Me referiré a la de los trabajadores que perciben USD 500 mensuales de los cuales tendrán que aportar USD 2 por algunos meses. Pregunto: ¿y las personas que no constan como trabajadores en empresas, negocios, oficinas, sino como informales que viven de vender toda clase de productos en mercados, pequeños puestos de comida en las calles, choferes de taxis y buses (no propietarios), cuidadores de vehículos de la calle, vendedoras de frutas e indigentes nacionales y extranjeros, a todos ellos sobre los cuales el Gobierno no ejerce ningún control? El Gobierno debería saber que este grupo de personas también les correspondería aportar ya que obtienen un ingreso mínimo de USD 500 mensuales, a razón de USD 25 diarios, solo por 20 días de trabajo y para suerte de estos también reciben un Bono Solidario de USD 60.

¿Será acaso justicia divina para los vivos de siempre?