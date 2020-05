LEA TAMBIÉN

Etimológicamente la palabra rostro, viene del latín “rostrum” que quiere decir pico, el pico de un ave, en realidad es la parte delantera, la faz, puede ser también la trompa de un puerco. En la juventud esos rostros son como las flores tersos, además de bellos. Pasan los años y el rostro muestra la fe, el compromiso, la vida. Los rostros de los pontífices son siempre serenos, amables, bondadosos. El rostro de un guerrero muestra dolor. Algo que no se acaba con el tiempo en el rostro es la sonrisa, León Febres Cordero decía que el pueblo reconoce a su líder en la manera de sonreír, la sonrisa es el pasaporte del alma. No se la puede moldear. Hitler trató siempre de vencerla, pero jamás pudo pese a todos los ejercicios que se daba frente a un espejo. Putin apenas la esboza, es un hombre venido del frío, Trump cuando se pone grave parece un cerdo, pero cuando sonríe se lo ve en el gusto que siempre cultivó por el dinero y el dinero es poder. Aquí podemos traer a muchas caras, muchos rostros y verlos. Un hombre sonríe bonito cuando pone fe en lo que ha hecho y si lo ha logrado mejor. Me acuerdo siempre de la sonrisa de monseñor Labaka, qué niño de sonrisa, qué hombre de compromiso. Todo este ejercicio, para decir que me da pena el rostro constipado de Correa, por decir lo menos, qué decir del rostro ahora fundido, acabado de Moreno, parece que no le funcionó la teoría cuántica.