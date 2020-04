Preocúpense también de la economía

LEA TAMBIÉN

Es obvio que las altas autoridades del Gobierno que son parte del COE se preocupen por la eliminación del covid-19 y todo el pueblo de nuestro país está muy agradecido por el aporte que han dado los funcionarios y empleados del sector de la Salud, del Ejército y de la Policía poniendo en riesgo sus propias vidas para combatir y eliminar esta pandemia. Pero mi inquietud como empresario es: ¿Estarán pensando los funcionarios del Estado como van a luchar contra una gravísima enfermedad que se viene que es la terrible crisis económica y el desempleo toda vez que la cifra que está perdiendo el sector empresarial es de USD 350 millones diarios, USD 10.500 millones cada mes? Si yo en una sola de las empresas del grupo he tenido que despedir a casi 20 empleados con un dolor y pena inmensa, pues estoy consciente que no les va a ser fácil que puedan volver a tener un trabajo estable al menos en este año, ¿cómo van a afrontar una crisis peor que la sanitaria que es el hambre y la extrema necesidad de millones de compatriotas que no tienen ni para un pan diario? El Gobierno se preocupará de refinanciar las deudas con organismos internacionales para disponer al menos lo básico y esencial para cubrir las obligaciones del sector público, pero acaso los bancos van a estar en condiciones de financiar los USD 10.500 millones que perderá el sector privado y las empresas cada mes? Como esto es absolutamente imposible seguirán cerrándose miles de empresas y despidiendo trabajadores que se quedarán en la indigencia total sin un futuro a corto plazo.