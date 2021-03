A gran parte del electorado ecuatoriano le gustan las relaciones tóxicas. No contentos con tener una relación de este tipo, somos nosotros quienes imponemos esa toxicidad a nuestras queridas parejas, los candidatos.

Esperamos a diario que nos recuerden que todo estará bien, que nos cuiden y resuelvan los problemas. Somos tan honestos con nuestras expectativas que se lo creen y por eso pasan meses recordándonos que pronto el sufrimiento acabará. Son ellos los que nos mostrarán el camino a la felicidad y prosperidad. Son tan sabios que nos tratan con cariño, eximiéndonos de cualquier culpa. ¡Y vaya que tenemos culpa! La culpa es nuestra por olvidarnos que una relación sobrevive si se trabaja en equipo. Ecuador difícilmente saldrá adelante si no tenemos claro que el poder no lo tiene solo un presidente, sino también el pueblo, nosotros. Sería iluso e inmaduro endilgarle a un Ejecutivo más responsabilidad de la que ya tiene: hacer cumplir la Constitución. Sí, claro que las decisiones de quien ocupe la silla en Carondelet serán el punto de partida para lo que nos espera en unos años, pero la defensa de los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente o la lucha por la desnutrición infantil, también son nuestra tarea. El poder político cambia cada cuatro años, pero el nuestro siempre ha estado y estará intacto, que no nos confundan. Aunque tras largos periodos de discursos vulgares y mesiánicos, es entendible que hayamos olvidado nuestro valor como ciudadanos.



A decir verdad, creo que no somos tan culpables. Luego de 10 años de engaño y odio disfrazado de romanticismo, es lógico que ahora estemos desorientados e incluso hayamos adquirido actitudes tóxicas. Pero aquí estoy para recordarles algo: nos tenemos a nosotros. No nos subestimemos.