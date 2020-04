Mentiras verdaderas

LEA TAMBIÉN

Los mensajes que nos llegan a través de medios no precisamente oficiales, pueden sembrar el caos y el desconcierto. La referencia más directa es lo que está pasando en Guayaquil con su alcaldesa Cynthia Viteri, quien en la búsqueda permanente del poder omnímodo, sustentado en un populismo engañoso y perverso, toma decisiones desatinadas que no le competen, e impide por ejemplo que una nave (sin pasajeros), aterrice en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo; ese transporte aéreo (se conoce por las medios televisivos), tenía como misión recoger congéneres españoles que se encontraban en esa ciudad. Decisiones de esa naturaleza nos hacen prever que la pandemia populista sigue en vigencia. El aparente liderazgo asertivo demostrado en la asamblea y en campaña, se ha diluido, y hasta nos hace dudar que sea el pueblo guayaquileño el norte que orienta su gestión y que haya estado contagiada con el covid 19. Quién sabe si lo actuado no es sino otra astucia proselitista y que estamos frente a una fanesca ideológica sin sustento, que se cocina mezclando ideas comunistas, socialistas, cristianas y populistas; de tal forma que el bienestar del pueblo guayaquileño, no es lo que le importa, sino sus inicuos intereses.

Como servidora pública elegida por el pueblo, debe evidenciar a más de una moral a toda prueba, sabiduría, inteligencia, sentido común, esfuerzo mancomunado, trabajo tesonero y convencida de que el poder conferido, se sustenta en servicio y no en servirse del poder. De no ser así, seguiremos en un escenario “sin un futuro promisorio” como dice José Ingenieros en su libro “El hombre mediocre”. Viteri debe hacer honor a quienes le antecedieron, los que según cuenta la historia, trabajaron por Guayaquil, y no fueron de corte populista. No busque desaforada que se repita otra gestión pública funesta como la vivida con otro líder guayaquileño sin escrúpulos y no permita que el maravilloso pueblo porteño luego de su paso fugaz por el Sillón de Olmedo, le compare con otra alcaldesa populista que solía contorsionarse en los balcones de la alcaldía.