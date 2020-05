Enriquecimiento con el dolor del pueblo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para quienes tenemos un mínimo de dignidad, de solidaridad, de dolor humano, resulta imposible asimilar lo que están descubriendo en los hospitales públicos y del IESS, compras de medicinas, de insumos médicos y hasta alimentos con sobreprecios descomunales, o compras de servicios innecesarios, con un voraz apetito de enriquecimiento, mientras nuestros hermanos mueren en las calles por no tener para compras un medicamento o para hacerse un examen y hay niños que no tienen para un pan porque sus padres no pueden salir a trabajar. Y me pregunto ¿qué nos pasa, es que la corrupción está en el genoma humano de algunos ecuatorianos?, o ¿uno de las manifestaciones de contagio del covid-19 es atacar a la zona de cerebro que gobierna la consciencia humana y les hace inmunes a la racionalidad? La justicia ya tiene que quitarse la venda de los ojos y actuar con celeridad y severidad. No es cuestión de crear comisiones y comisiones anticorrupción; con una era suficiente, me refiero a la conformada por notables octogenarios; es necesario apoyar y dejar que la Contraloría haga su trabajo, pero con un ligero cambio: las auditorías internas que funcionan en las instituciones públicas deben hacer control previo y concurrente; deben participar en las comisiones de contratación para asesorar y controlar que actúen de acuerdo a la ley. Cuando me fallen mis colegas me callaré para siempre.