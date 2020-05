Todos podemos educar, pero lograr que todos aprendan...

LEA TAMBIÉN

Con sorpresa he leído, en su artículo del sábado 25, “Educación Fiscal y Particular...”, que una investigadora de educación dice que “todos podemos educar, tenemos conocimientos, pero enseñar es algo que hacen los profesores, no los padres”.

En realidad “educar” es una tarea que la realizamos todos, cada cual en su ámbito: educan los padres al inculcar buenas costumbres y hábitos en sus hijos; educan las autoridades cuando promueven el respeto y cumplimiento de las leyes; educan el Policía, el Sacerdote, el Profesor o el vecino.



Instruir y enseñar también lo pueden hacer todos, según el nivel de preparación: instruye el capitán a sus soldados; enseña el entrenador a los deportistas. Y más.



Pero lograr que todos y cada uno de ellos “Aprenda”, eso no lo hace cualquiera. Lograr “aprendizajes” solamente está en manos de maestros, no de simples “profesores”.



Ingenieros, Médicos, Abogados, etc., pueden ser, y son, profesores, y si logran buenos “aprendizajes”, entonces pueden decirse “maestros”.