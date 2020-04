El cambio empieza conmigo

LEA TAMBIÉN

Gracias a la pandemia que nos encontramos, vivimos a la expectativa, la verdad fue algo muy inesperado pero algo que nos hacía falta a todos, porque ya era muy ocasional que todos estemos reunidos en casa, que todos cenemos a la misma hora, y poder hacer actividades en familia. Si bien el mundo está paralizado, nuestras vidas no lo están y tenemos que aprender a adaptarnos como siempre lo hemos hecho, estoy convencida que todos somos capaces de lidiar con esta crisis, siempre lo hacemos pues los conflictos en el diario vivir no faltan; pero somos seres valientes que siempre luchan, y lo que menos está en nuestros planes es rendirnos. Pero tenemos que aprender a trabajar como equipo, porque esto no depende del Gobierno o de las autoridades que están a cargo de implantar las medidas; depende de cada persona ser responsable si bien es cierto nadie puede ‘darnos decidiendo’ lo que haremos con nuestra vida, pero siempre hay personas que nos aconsejan para que no nos hagamos daño, entonces porque empeñarnos en desobedecer; creo que es muy claro que la situación se nos escapa de las manos, pero nosotros lo estamos provocando, cuando salimos por situaciones que no son necesarias, cuando pensamos que por aglomerarnos vamos a satisfacer todas nuestras necesidades. Es hora de romper ese paradigma porque no podemos ser egoístas, sino que debemos pensar en un bienestar colectivo como sociedad, y tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que ser un buen ejemplo para quienes quieren seguir nuestros pasos y siempre se empieza desde uno mismo, luego con nuestro hogar, nuestro vecindario, y luego con la sociedad como lo mencione al comienzo de mi escrito, nos hacía falta reunirnos y ahora, a pesar de las discusiones familiares pequeñas, estamos aprendiendo a amarnos más, a ayudarnos más y ¿por qué no hacer eso con cada persona con la que nos encontramos siendo amables y solidarios?