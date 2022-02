Cartas al director / 9 de febrero del 2022

¿Y las medicinas?

Después de escuchar la rimbombante y diaria publicidad de las autoridades de salud: Vicepresidente y Ministra, en la que alardean de que ya existen medicinas para solventar las necesidades en los hospitales del IESS y satisfacer a sus miles de pacientes, me ha sorprendido la noticia de que, de 4 medicamentos solicitados apenas se puede acceder a uno. Esta noticia me causó indignación, pues imaginé que los enfermos y, especialmente los jubilados, al fin podíamos acceder a cierto tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas que afectan, principalmente, a los adultos mayores. ¿Cómo es posible que nos engañen en esa forma; acaso siguen burlándose de los afiliados y pensionistas que aportamos permanentemente a este “elefante blanco” que no llega siquiera a cubrir las necesidades más elementales de sus afiliados, como la salud y la vivienda?… Se han preguntado acaso ¿Cómo logra la gente de escasos recursos sobrevivir sin medicinas, médicos, instrumental, equipos, etc. pues, como sabemos, para acceder a una cita médica, el paciente tiene que esperar semanas, meses y hasta años? Seamos más conscientes, recuperemos lo robado, dejémonos de tanta politiquería y prioricemos lo más importante que es la salud y la vida de nuestros compatriotas.

Fabiola Carrera Alemán

El Tratado con China

Es indiscutible que el libre comercio es causa del crecimiento económico. El Ecuador hace bien en buscar apertura comercial en más mercados. Sin embargo, es origen de reflexión la insistencia con China. Se entiende que es la segunda economía más grande del mundo, pero al mismo tiempo es una economía bajo la administración del Partido Comunista Chino. Esto tiene implicaciones adicionales que deben ser analizadas. Inclusive ignorando las continuas violaciones a los derechos humanos, China manipula su moneda, manosea sus industrias, y subsidia a su antojo. Esto no es libre comercio. Y esto no debería ser a lo que queremos se acerque el Ecuador. Hay otros mercados en Asia, y otro aún más importante y atractivo en Norteamérica que merecen nuestros esfuerzos.

Pablo Izurieta

Mundial Qatar 2022

Con nuestra selección virtualmente en el certamen mundial, cabe hacer algunas referencias que han sucedido desde 2002 en que empezamos a ir a los mundiales siguiendo a la Tri. Basta acudir a una biblioteca periodística para verificar cómo se ha estafado a cientos de compatriotas con falsas ofertas incluso con destino llegado y sin entradas a los partidos de Ecuador como sucedió en Brasil 2014. Es menester que las autoridades hagan desde ya un control a las agencias que publicitan llevar aficionados desde Ecuador hacia Qatar, más aun sabiendo que este será el mundial más caro en décadas . Se conoce de buena fuente que hay pocas garantías en los desplazamientos por tierra para hacer turismo entre Doha, Barhein Abu Dabi, Dubai, Ryhad , ciudades árabes quese encuentran muy cerca a las que se recomienda solo viajar por vía aérea entre partidos, políticamente la región mantiene todavía su sigilo con Quatar . Solo me queda augurar una gran presentación de nuestro seleccionado y que sea un mundial exitoso lleno de paz y alegría.

Andrés Izurieta Valery