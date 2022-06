Cartas al Director / 7 de junio de 2022

ELVERDADERO SIGNIFICADO DE LA PALABRA POLICíA

Fernando OswaldoNaranjo

En un diccionario enciclopédico español se lee el concepto de la palabra Policía: “Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas cumpliéndose las leyes u ordenanzas esablecidas para su mejor gobierno”. “Cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciduadanos”.

No hace falta ninguna explicación más, para solicitar al Señor Presidente Lasso y Señor Ministro de Gobierno y Policía que reemplace a los llamados guardias penitenciarios que no han cumplido con un trabajo adecuado en las cárceles del país simplemente porque no tienen y no han recibido adecuado entrenamiento en todos los aspectos que requiere ésta difícil tarea que antes estuvo encargada a la noble institución policial. Por lo tanto, con el carácter de urgente debe entregarse a la policía nacional que tiene valiosos elementos entrenados en el manejo de armas, normas y procedimientos de la ley. Con ello se podrá por lo menos mejorar el desorden y el desacato de los internos de las cárceles que se inició en el gobierno de la revolución ciudadana y del Señor Lenin Moreno y ha perdurado hasta la fecha.

Desnutrición Infantil

Martha Almeida Conde y Vilma Simbaña Llumiquinga

Somos madres de familia preocupadas por los problemas del país, entre ellos, el de la desnutrición infantil. Por ello, queremos aportar, siguiendo el llamado del presidente de la República y del ministro de Inclusión Económica y Social, con una idea que bien puede ayudar a la adecuada alimentación de miles de niños en situación de vulnerabilidad, en zonas urbanas, pero especialmente en el agro. La idea es lograr que cada niño pueda contar con un huevo diario en su dieta, un alimento que tiene todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. El Estado puede negociar con los dueños de granjas avícolas, pero a la vez cada uno de nosotros, los ciudadanos, podríamos aportar, por ejemplo, al comprar una bandeja de doce huevos, dejar uno para que el supermercado o la tienda lo entregue a la campaña contra la desnutrición infantil. Llevar las cuentas de estas entregas sería fácil para el Ministerio y las tiendas expendedoras. Ello, posibilitaría que miles de estos importantes alimentos lleguen a los niños en peligro de desnutrición.

Hace unos años esta idea fue propuesta por un grupo de médicos, pero luego estos se han silenciado, no sabemos por qué.

Alcaldía de guayaquil

Lucia Suárez Pasquel.

Sorprende la pasividad , la apatía y también irresponsabilidad de la señora Alcaldesa de Guayaquil frente al grave problema que atraviesa esta ciudad, culpa siempre al Gobierno. No, sra Viteri, Ud por ejemplo podría ayudar a la policía (tiene un registro de ciudadanos) para dar con los que suministran la droga y Ud. entre otras cosas vigilar dónde y cómo está la droga incautada y gestionar su rápida destrucción. Además podría gestionar un proyecto de reeducación de tantos jóvenes que son presa del narcotráfico. Ojalá su presencia en la reunión de alcaldes, en lugar de criticar una vez más y pedir dinero que Ud. gastó en murales millonarios, aporte con ideas que ayude al rescate de Guayaquil y ojalá hagan lo mismo el alcalde de Quito y los demás.