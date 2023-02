Cartas al Director / 7 de febrero del 2023

El Doctorado Honoris Causa de Rodrigo Fierro.

La Universidad de Santander, Colombia, concedió el grado de Doctor Honoris Causa, que se otorga a un académico que haya ido más allá del cumplimiento exigido por sus deberes y del respeto a sus conciudadanos y a sí mismo, al Dr. Rodrigo Fierro-Benítez.

Reconoce así a uno de los médicos más influyentes del Ecuador y Latinoamérica. Sus investigaciones en Biopatología resultaron en políticas de salud que permitieron el control de los lacerantes desórdenes por deficiencia de yodo: bocio y cretinismo endémicos. Pionero de la Endocrinología y la Medicina Nuclear, fue profesor de 50 cohortes de médicos a los que inculcó las responsabilidades de solidaridad con los desposeídos y de ser buenos profesionales y no solo médicos descalzos o tecnócratas.

Columnista de EL COMERCIO fue cuestionador ético de su tiempo. Sus mordaces microensayos merecieron la persecución de los poderosos.

Cuando el reconocimiento a personalidades se hace tarde o salpicado por intereses perversos, el acto de la Universidad de Santander, como antes los de la UIDE, la Central del Ecuador, la Politécnica Nacional, y del Estado en el Premio Eugenio Espejo y la Orden Nacional al Mérito, hace justicia y reconoce, en vida, a un científico ecuatoriano que merece la distinción de Doctor Honoris Causa que se le otorgó.

Dr. Víctor Pacheco

Foro Ecuador es primero

La muerte de un país es la ignorancia, el país está destruido, porque a las autoridades, las elige la ignorancia, la farándula y la delincuencia organizada, se eligen no con votos, sino con bonos, y fundas de comida; los delincuentes han descubierto, que pueden ser respetables, si se disfrazan de políticos, así nos han saqueado el país los últimos 12 años, y lo siguen haciendo ahora, el país agoniza, y ya lo rondan tres aves carroñeras, para terminar con los despojos del país.

En el Ecuador, la inseguridad es una epidemia, que se controla con el mismo virus del terror, el expresidente León Febres Cordero, eliminó el terrorismo, con un grupo de seguridad israelí, lo criticaron, lloraron, se quejaron, pero se acabó. En el Ecuador no hay empleo, porque contratar a un empleado, gracias a la jubilación patronal, es hasta que la muerte nos separe; en nuestras leyes, “despedir” a un empleado no existe, como lo es en los Estados Unidos, donde emigran casi todos los ecuatorianos, aquí el empleado te quita todo; en el Ecuador, si queremos crear empleo, no necesitamos reducir el salario mínimo, solo debe ser de libre contratación, con leyes como estas; ¿Quién va a querer venir a invertir en el Ecuador?

El costo del dinero, para desarrollar la economía del país, es muy caro, porque si en una cuenta de ahorro, nos pagan el 1½ % en dólares, y cobran una tasa de interés del 10%, (Banco Central), el margen financiero, es del 8 ½ % en dólares, es el más alto del mundo, en la banca internacional, el margen financiero, no es más del 2% al 3%, por eso necesitamos, abrir el país a la banca extranjera.

El Ecuador está maniatado, en una maraña de leyes y controles, imposible de cumplir, esto es una fuente de corrupción, debemos reaccionar, el futuro del país, depende de los ciudadanos, porque para ser ciudadano, tienes que tener honor, ética y valores, y ser capaz de analizar propuestas; para salir de este caos, los ecuatorianos debemos convocar en un foro abierto, a todo el país, para que lo integre la academia, la prensa escrita y hablada, y toda la sociedad civil, para que todos aporten ideas, para la reconstrucción de este país, señores ¡Ecuador es primero!

Juan Orus Guerra