Cartas al Director / 7 de agosto de 2022

De mal en peor….

Dora Lila Gallardo Albán

Indignación, es lo menos que se puede expresar al observar como se maltrata a las personas, afiliados activos, jubilados, pensionistas, del IESS. Qué indolencia de las autoridades no poder dar una mejor atención. Es verdad que la debacle arrastra desde cuando arbitrariamente se apropiaron de los fondos existentes y peor aún dejaron de transferir el 40% que según la Ley el Estado debía aportar. Hay una serie de falencias por falta de médicos, ausencia de equipos para exámenes especiales, medicina básica para enfermedades crónicas y catastróficas, cirugías, transplantes y demás. La grave situación económica que atravesamos impide atenderse en instituciones privadas y mas fuerte es la rebeldía que tenemos por haber aportado mucho tiempo con la convicción que se cumpliría el principio que el afiliado activo con sus aportes cubriría las pensiones y atención médica de los jubilados. Es una Entidad en crisis y requiere la urgente intervención y ayuda del Gobierno.



Inmigración, decepción en el camino

Walter Altamirano

Inmigración es un tema ya tocado por muchos en la historia y se sigue hablado por su complejidad a nivel mundial. Todos los que salimos de nuestro hermoso país tenemos nuestra propia historia y el punto común es para buscar una mejor calidad de vida, y tener mejores oportunidades para la familia. Lamentablemente cuando no se puede salir de la forma documentada recurren a grupos de traficantes de personas. Un artículo que leí dice que 50 inmigrantes murieron dentro de un camión que encontraron abandonado en la carretera bajo un sofocante calor sin agua, sin aire acondicionado y encerrados con candado para que no se puedan escapar. Cuando las autoridades abrieron el camión, encontraron los cadáveres uno encima de otro. Solo 16 personas sobrevivieron. Pienso que hay que invertir en la educación y los líderes tienen que poner más atención en el sector rural y abogar por los intereses de las comunidades. No perdamos la fe en nuestro Ecuador.

Muerte del El Coronel Gonzalo Barragán Vázcones

Juan Francisco Dono Game

El Coronel Gonzalo Barragán Vázcones falleció días atrás. Dejó su natal Guaranda ingresando al colegio Militar. Fue subteniente de Infantería, arma de los fusiles cruzados -como insignia multiplicadora y también de sacrificio-. Se inició en fronteras, continuando por siempre con las boinas rojas, cumplidores en cualquier misión y patriotas comprobados. Retornando de Israel llegó visionario de la conscripción agraria; aquí la inició, siendo de vital importancia para los jóvenes de la selva. Interesante formador de cadetes y soldados, Comandante de los paracaidistas, formó el escuadrón Taura en Quevedo, valientes combatientes, los primeros en luchar en el alto Cenepa. Creador de la escuela de Iwias (Demonios de la selva) de grande y rara formación militar con nativos de la Amazonia que junto a los paracaidistas fueron los bravos defensores en el Alto Cenepa, dando el triunfo a la patria. Reconociendo su valía como Héroe Nacional. Barragán, Soldado de espada y biblia, por sus acciones no morirá, tan solo se difuminará en el tiempo.

Ecuador, caso único en el mundo

Carlos Puga Valencia

Existen en la vida de nuestro Ecuador, muchos temas y ámbitos de la vida cotidiana, en que nos alardeamos ser los únicos en el mundo, pero esto nos hace menos, comparados con otros países de otras latitudes, con otros niveles de desarrollo, cultura avanzada, incluso la composición étnica nuestra es una mezcla que nos aleja de ser puros… Pero más que esto, podemos quedar en ridículo, equivalente a una broma mal dicha, pero que nos deja fuera de la realidad, con solo decir somos los únicos en el mundo. Así en nuestras fiestas, decimos el mundial de cuarenta, nos vanagloriamos en decir tenemos la mejor música del mundo, a cada rato oímos decir que determinados individuos son Investigadores científicos cuando no lo son, muy a menudo en las revueltas sociales o en el deporte oímos decir “héroes”, o en eventos de desastres ambientales el cocinado es un héroe, los levantadores de pesas han logrado medallas, a ellos los condecoran. Y a los que se han dedicado toda su vida sin apoyo, a resolver los problemas del país, el gobierno no les ayuda en nada, a los escritores que han publicado obras no relevantes les rinden homenajes, ¿Será todo lo dicho normal o correcto? Entonces señor Presidente Lasso, será correcto o igualitario que los Atletas que se preparan para el evento de París el gobierno les apoyara con 70,6 millones de dólares, mientras Investigadores científicos se mueren de hambre, en cambio estos son los que mas aportan al país con estudios, libros publicados, aportes a la ciencia y al conocimiento etc etc. En fin señor Presidente Lasso, le pido implementar la política de estado: Apoyo total y de primer nivel al talento humano científico. Porque el país necesita de científicos de verdad que son los que aportan a resolver los problemas que tenemos, y no solo atletas o deportistas que hacen quedar bien, pero que no resuelven los problemas del desarrollo.