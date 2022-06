Cartas al Director / 6 de junio de 2022

Copa Mundial Catar 2022

Walter Altamirano

Con anticipación al campeonato mundial de futbol, he escuchado y leído en diferentes plataformas de medios de comunicación que apuntan a mi selección del Ecuador que no pasa a la segunda ronda. Dicen que es una selección mediocre y que no tenemos jugadores de élite.

Pienso que es un reto muy grande tratar de cambiar la mentalidad de la gente, pero es mas fácil cambiar uno mismo y sentirse a la altura de cualquiera. Mi Ecuador siempre ha tenido jugadores de jerarquía, como Alberto Spencer, Polo Carrera, Ivan Kaviedes, Ulises de la Cruz, Tin Delgado como algunos más. Esta propaganda que hacen es nada mas más que una percepción negativa que están acostumbrados a tener y desacreditarnos usando imágenes negativas de mi País para así justificar su pensamiento. Kylian Mbappé, jugador de la selección de Francia, nos menosprecia porque no nos conoce y no sabe lo que es jugar en Sudamérica, lo mismo piensa Louis Van Gaal entrenador de los Países Bajos que está en el mundial y piensan que somos una escuadra fácil de ganar.

Hoy en día tenemos una generación nueva de cracks como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Hernán Galíndez y otros que forman parte de el equipo. En ellos veo una mentalidad ganadora , con una actitud y cultura fuerte y diferente. Mi selección es digna de ganar los partidos en cualquier estadio y lo vamos a demostrar en la cancha por el amor al deporte y a nuestra Patria. Arriba Ecuador.

“Recomendación inevitable”

Iván Escobar Cisneros

El período de asalto y crimen permanente al que hemos llegado merece la revisión de los noticieros de televisión e inclusive las series que exaltan el narcotráfico en los canales internacionales, porque algunos medios me parece que piensan que esos son los únicos temas que le interesa a la ciudadanía. En el Ecuador se ha llegado al extremo de que uno de los canales de alcance nacional, destina la mitad o más del tiempo asignado al informativo diario, a la crónica roja resaltando los crímenes y asaltos diarios registrados en las diferentes provincias, principalmente en las que por estar en estado de excepción, necesitan de mayor presencia militar por los daños que viene ocasionando el narcotráfico y el sicariato. En Colombia, en cambio, luego de varias series de TV resaltando las vidas opulentas a las que llegan los narcotraficantes relacionados con los principales carteles internacionales, los grupos de sectores periféricos consultados respecto a la eventual preferencia de largos períodos de prisión, frente a la riqueza acumulada, no les preocupa estar presos por muchos años, sabiendo que después de ello pueden gozar de una enorme fortuna, antes que vivir pobres. En concreto la “apología del delito” debe recordarse que en el caso del Ecuador, es un delito penal que está tipificado en el artículo 365 del vigente Código de la materia, por lo que los medios de comunicación deberían hacer un autoexamen para evaluar este tema y corregirlo, al menos dando menos importancia a la crónica roja.